مايا دياب تقبل تحدي رونالدو وتبهر جمهورها بلياقتها.. "وااو" (فيديو)

علاقات و مجتمع

قبلت الفنانة اللبنانية مايا دياب، تحدي لاعب كرة القدم كرستيانو رونالدو، بعمل تمرينات رياضية لمنطقة لبطن والمعدة في 45 ثانية.

وشاركت مايا دياب جمهورها ومتابعيها بفيديو من قيامها بتلك التمرينات، وكتبت في تعليقها على الفيديو، "تقدر تعمل إيه بمعدتك في 45 ثانية؟".

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وأكملت في تعليقها إنها قبلت تحدي كرستيانو رونالدو "أن التحدي.. وانتوا كم معدة فيكن تعملوا بـ 45 ثانية؟!".

الفيديو مدته 3 دقائق، شاركته مايا دياب عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وظهرت فيه في البداية تداعب كلبها، وتتناول قهوتها الصباحية في حديقة، ثم فردت "مات" رياضية، وبدأت في عمل التحدي.

وقالت مايا دياب في الفيديو إنها تقوم بتمرينات بطن كثيرة، "أوقات بعمل 600، وأوقات بعمل 700 وأعلى رقم وصلتله 820"، وقبلت تحدي كرستيانو وقامت بعمل 500 تمرين معدة، في حين أجرى كرستيانو 142 تمرينا في 45 ثانية.

وتفاعل جمهور مايا دياب معها عبر الإعجابات والتعليقات، والتي كانت من بينها، "واااو بجد ما شاء الله"، و"أنا البلد كله عرف إني مشيت 6 كيلو على العجلة بتعقدينا"، و"شو في مايا ليش بتعملي فينا هيك".