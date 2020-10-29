"معيّ في السراء والضراء".. كيف تحدث شقيق هيثم أحمد زكي عن خطيبته؟

علاقات و مجتمع

احتفل رامي بركات، الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي من والدته الممثلة الراحلة هالة فؤاد، بخطوبته، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ووجه "بركات" رسالة لـ"شريكة حياته" قائلا: "خطيبتي.. لقد كانت معي في السراء والضراء، أبحرنا ضد الأمواج حتى وصلنا إلى البحار الهادئة"، مضيفا: "الحياة ليست وردية مليئة بآشعة الشمس وأقواس قزح، ويمكن أن نواجه صعاب أشد وأقوى، لكن كلانا أقوياء وصبورين، لأننا نحب بعضنا البعض، ولا يمكن لشيء أن يكسرنا".

وأرفق الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، صورة تجمعه بخطيبته التي أطلت بفستان فاتح اللون، الذي تميز بأنه مزين بالنقوش البسيطة اللامعة، مع تسريحة شعر إنسيابية تحمل بعض التموجات، ومكياج سموكي، فيما أطل العريس ببدلة سوداء ورابطة عنق فاتحة اللون، فيما ظهرت صورة والدته في الخليفة.

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ويعد رامي بركات، شقيق الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، من والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد التي رحلت عن دنيانا يوم 10 مايو عام 1993 بعد صراع مع المرض، وكانت سبق وتزوجت الفنان الراحل أحمد زكي، وأنجبت نجلها "هيثم"، ثم انفصلت عنه وتزوجت رجل الأعمال عزالدين بركات، وأنجبت ابنها "رامي".

ورحل الفنان الشاب هيثم أحمد زكي، الأخ غير الشقيق لرامي بركات، بشكل مفاجئ يوم 7 نوفمبر عام 2019، الأمر الذي سبب صدمة في للوسط الفني والشارع المصري.

وفي تصريحات للمحامي بلال عبدالغني، محامي رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان هيثم أحمد زكي، قال إن موكله "رامي"، هو الوريث الشرعي الوحيد للفنان الراحل أحمد زكي، بعد وفاة نجله الوحيد هيثم.

وأوضح من خلال إعلام وراثة أصدره من الزقازيق، أنه في جلسة 29 نوفمبر عام 2006، ومن بعد وفاة الفنان أحمد زكي ووالدته رتيبة السيد محمد، أن الوريث الوحيد والشرعي لأحمد زكي هو نجله هيثم، بما أن هيثم توفى في عام 2019، أصبح شقيقه رامي بركات هو الوريث للفنان أحمد زكي، ولا يحق لأي شخص آخر الورث.