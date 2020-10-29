طريقة عمل BB كريم في المنزل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:40 مساءً - مع تطوُّر عالم الجمال والمكياج أصبح بإمكانكِ الاستفادة من المستحضرات التجميلية الموجودة لديك لصنع ما يناسبكِ منها من مستحضرات أخرى، كتحضير BB كريم، لذا اخترنا لكِ طرقًا سهلة ستحصلين بفضلها على مستحضر طبيعي يحمي البشرة من الشمس ويرطّبها ويمنحها الإطلالة المثاليّة، فجربي هذه الطرق.



طريقة بسيطة ومبهرة لعمل BB كريم

عمل BB كريم



إن كنتِ بحاجة لطريقة بسيطة وسريعة لعمل BB كريم، فقومي بمزج ملعقة كبيرة من كريم المرطب الخاص بك﻿﻿ مع ﻿ملعقة صغيرة من واقي الشمس﻿﻿ و﻿القليل من كريم الأساس بتركيبة خفيفة، ﻿﻿وبعد مزجهما جيدًا ضعيهم في علبة زجاجية صغيرة لتستخدميها حيثما كنتِ، وهذا الخليط سوف يعمل على توحيد لون البشرة وتخفيف حِدّة تصبُّغاتها من دون التأثير سلبًا على مسامها، وسيحمي البشرة الجافة من التعرّض للجفاف، وبالتالي لظهور علامات تُعَبِّر عن عمر مبكر، وسيساعد البشرة الدّهنية على تعديل إفرازاتها التي تُبقي وجه المرأة لامعًا طوال الوقت، ولتحصلي على نتيجة أفضل أضيفي ربع ملعقة من الكونسيلر السائل وربع ملعقة من البرايمر، وإذا أردتِ أن تجعلي درجة BBكريم أغمق، فزيدي كميّة كريم الأساس.

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فوائد BB كريم

فوائد BB كريم



يعمل BB كريم كبديل طبيعي لكريم الأساس، حيث إنه يعطي البشرة ملمسًا مستويًا وطبيعيًّا دون أن يسدَّ المسام، بالإضافة إلى إخفائه لعيوب الوجه والمناطق الداكنة من البشرة، وكذلك البثور، كما يساعد على ترطيب البشرة وإكسابها ملمسًا لامعًا وناعمًا مثل بشرة الأطفال، ويمنحك إطلالة مشرقة وجذابة، إلى جانب أنه يحتوي على معامل وقاية من أشعة الشمس فوق البنفسجية، وتختلف نسبة الوقاية من علامة لأخرى، وبعض المنتجات تحتوي أيضًا على عناصر مكافِحَة للتجاعيد وعناصر تفتيح لون البشرة، ويمكنك استخدام بعض المكونات الأخرى لزيادة هذه الخصائص أثناء عمل BB كريم الخاص بك، وننصحك بالحرص على اختيار درجة BB كريم التي تتماشى مع لون بشرتك؛ للحصول على تغطية طبيعية للبشرة.



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