5 نصائح من جنيفر هدسون للعناية بالبشرة السمراء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:40 مساءً - على رغم بلوغها الثامنة والثلاثين، إلا أن النجمة جنيفر هدسون Jennifer Hudson لا تزال تحافظ على بشرة شابة ومتوهجة وكأنها ما زالت في الثالثة والعشرين حينما فازت في برنامج أميركان أيدول في عام 2004. وعندما سئلت في إحد المرات عن روتين العناية بالبشرة الخاص بها، أجابت بأنه كلما كان بسيطاً كلما كان أفضل وفعالاً.

وفي هذا المقال، نرصد لك خمس نصائح من جنيفر هدسون للعناية بالبشرة السمراء لتبقى شابة ومتوهجة على الدوام.



1- الحفاظ على بشرة نظيفة



لا شك أن وضع المكياج بشكل يومي يعمل على سد المسام ويساهم في ظهور البثور. لذلك تنصح النجمة جنيفير هدسون المرأة بالحفاظ على بشرة نظيفة ومنتعشة وخالية من مستحضرات المكياج قدر الإمكان، بحيثث تتنفس البشرة بحرية لتحافظ على إشراقتها وتوهجها.

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2- ترطيب البشرة

بشرة سمراء متجددة ومشرقة



يعد ترطيب البشرة من أهم خطوات العناية بالبشرة بالنسة الى النجمة جنيفر هدسون، خصوصاً أن جفاف البشرة يسرّع في ظهور علامات التقدم في السن مثل التجاعيد والخطوط الدقيقة. وهي تواظب عل تدليك وجهها بزبدة الشيا التي تمتلك قدرة كبيرة على ترطيب البشرة في الأعماق ومنحها ملمساً حريرياً.

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3- سيروم الوجه الليلي

Olay Regenerist Retinol24 Max Night Facial Serum



تعتبر جنيفر هدسون أن سيروم الوجه الليلي Olay Regenerist Retinol24 Max Night Facial Serum، من أفضل مستحضرات العناية بالبشرة خاصتها، فهو يتغلغل في البشرة لإحداث تحوّل رائع في البشرة، فتركيبته خفيفة الوزن تشتمل عل تركيز عال من الريتينول والمرطبات التي تساعد في كبح التجاعيد وتوحيد لون البشرة، مما يجعلها تستيقظ ببشرة متألقة ومتجددة.

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4- تجنب استخدام البلاش

بشرة شابة ومتألقة



تفضل النجمة جنيفر هدسون الحفاظ على مظهر بشرة بسيطاً وحقيقياً، لذلك تتجنب استخدام البلاش خصوصاً في فصل الشتاء حيث يكون الجو بارداً. كونها تفضل أن يكون لون بشرتها وردياً بشكل طبيعي، فلا تدع أحمر الخدود يسد مسامات وجهها أو يعمل على جفاف بشرتها.

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5- شرب الكثير من السوائل

العناية بالبشرة السمراء من جنيفر هدسون



تحرص النجمة جنيفر هدسون على شرب الكثير من السوائل، خصوصاً الماء والمشروبات الساخنة، فترطيب البشرة من الداخل ضروري جداً ويحافظ على بشرة مشرقة وناعمة، لا سيما خلال الأجواء الباردة.

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