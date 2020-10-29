صيحات موضة لن تستغني عنها في خريف شتاء 2020-2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:40 مساءً - لم تتغيّر خارطة الموضة العالمية ثيرا فأساسيات الخريف لا تزال متصدره المشهد مع بعض التفاصيل العصرية والجريئة مثل الألوان الزاهية التي طغت على مجموعات خريف وشتاء 2020 - 2021.



استوحي من لوكات العارضات العالميات تنسيقات مميزة لأزياء هذا الموسم بما يناسب شكل قامتك.



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1 - الكاب لإطلالة ملوكية في خريف 2020





Giambattista Valli



صيحة ارتبطت على مر العصور بإطلالات الملكات والأميرات، الكاب يعود هذا الموسم بموديلات شديدة الفخامة، قدمت ماركة سيلين الكاب الترتان الطويل نسقيه مع تنورة A line سوداء من نفس طوله وقميص أبيض وانتعلي بوت أسود طويل.



أما الكاب الوردي القصير المزدان بأزرار على الجانبين من توقيع Giambattista Valli يمكنك تنسيقه مع فستان قصير من نفس لونه أو باللون الأسود لإطلالة فخمة في المساء.







2- معاطف بألوان زاهية موضة الموسم







givenchy





شقت الألوان الزاهية والصارخة طريقها إلى مجموعات خريف 2020 ولم يعد المعطف الشتوي منحصرا في زاوية الألوان الداكنة والرصينة، قدم المصمم العالمي إيلي صعب Elie Saab معطف أحمر متوسط الطول مصمم بستايل الفستان، وبتصميم مشابه تألقت عارضة ماركة جيفنشي Givenchy بمعطف أحمر منفوخ الكمين، فيما أطلت عارضة يولا جونسون Ulla Johnson بمعطف فوشيا متوسط الطول مناسب لإطلالات النهار نسقيه مع بنطال جينز أزرق داكن وقميص أخضر أو وردي فاتح لإطلالة مميزة.



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3- البدلات الواسعة لإطلالة أنيقة ومحتشمة



Jason Wu



رجحت هذا الموسم كفة العملية وبالتالي كان من الطبيعي أن نصادف كثيرا البدلات الواسعة المريحة، أحببنا موضة البدلات المؤلفة من جاكيت متوسط الطول وبنطال قصير يعلو الكاحل من مجموعة جاسون وو Jason Wu كما لفتتنا البدلة الفخمة المصممة ببنطال واسع وجاكيت طويل من مجموعة المبدع اللبناني إيلي صعب Elie Saab.









4- اللون الجملي لا غنى عنه في خزانة الخريف



Etro



هو المنافس الوحيد للون الأسود في فصلي الخريف والشتاء، وهذا العام قدمت لوكات كاملة باللون الجملي، اعتمدي الفساتين الفاتحة القريبة للون الجلد والمصممة بخصر عالي من توقيع دار فالنتينو Valentino لتبرزي طولك واكملي اناقتك بحقيبة كلاتش باللون الأحمر.



المعطف الفرو من توقيع ماركة إيترو Etro نسقيه مع بلوزة بيضاء حريرية وتنورة جلد قصيرة وانتعلي بوت أبيض أو بلون الجلد.







5- طبعة الـ Houndstooth موضة خريف 2020





Hermès







تربعت موضة طبعة ال Houndstooth على عرش الموضة وهيمنت على معظم تصاميم خريف 2020، استوحي من إطلالة عارضة هيرمس Hermes ونسقي الجاكيت القصير مع تنورة بليسيه ميدي باللون الجملي وبوت بني برقبة عالية، أما البليزر الأحمر من فيرساتشي Versace ارتديه كفستان وزينيه بحزام أو نسقيه مع الشورت الجلد القصير وانتعلي بوت أسود طويل يغطي الركبة.

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