أجمل موديلات أقراط باللون الأحمر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 12:40 مساءً - قدمت العديد من الماركات موديلات أقراط حمراء تتسم بالأناقة والفخامة. أضيفي لمسة حيوية ومبهجة لإطلالتك واعتمدي الأقراط المرصعة بالأحمر في مناسباتك الخاصة، حيث



يمكن أن تعتمدي الأقراط باللون الأحمر مع فستان سهرة أسود أو أبيض أو ذهبي لتكملي جاذبيتك، كما يمكن أن تختاري اكسسوارات باللون الأحمر سواء الحقائب أو الأحذية.



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أقراط الماركيز Harry Winston



برزت صيحة الأقراط بتصميم الماركيز أو القطرة سواء الأقراط التي تلتصق بالأذن مثل أقراط بوشرون Boucheron، أو الأقراط الأكثر طولاً مثل أقراط Faberge وهاري وينستون Harry Winston.

أقراط القلوب Chopard

أيضاً قدمت بعض الماركات أقراط بتصاميم القلوب لتمنح المرأة إطلالة رومانسية مفعمة بالأنوثة مثل أقراط شوبارد Chopard وأقراط فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels.

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الأقراط الدائرية Tiffany & Co



بتصميم دائري بسيط، قدمت بعض الماركات أقراط مرصعة بالأحمر سواء مصنوعة من الذهب الأبيض أو الوردي مثل أقراط تيفاني آند كو Tiffany & Co.





الأقراط الصغيرة Chaumet

يمكنك اختيار الأقراط الصغيرة التي تلتصق بالأذن لإطلالة بسيطة وناعمة في النهار أو المساء مثل أقراط شوميه Chaumet، الأقراط الدائرية من تيفاني آند كو Tiffany & Co، وأقراط القلوب من فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels.





اختاري الأقراط المرصعة بالأحمر لتتألقي بإطلالة جذابة ولافتة للأنظار في مختلف المناسبات. تابعي المزيد:أقراط موردة عليكِ الحصول عليها لإطلالة مليئة بالأنوثة

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