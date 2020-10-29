صور.. أمير شاهين وزوجته في الجونة بذراع مكسورة: ده الحسد

علاقات و مجتمع

ظهر الفنان أمير شاهين خلال فاعليات مهرجان الجونة في دورته الرابعة، مع زوجته في سادس أيام المهرجان المقام في الفترة من 26 وحتى 31 أكتوبر الجاري.

وتعتبر تلك هي الفاعلية الفنية الأولى التي يشارك فيها أمير شاهين بعد زواجه بعدة أيام فقط، وظهر شاهين بذراع مكسورة وهو أمر لافت للنظر.

وجاءت تعليقات الجمهور على صورة أمير شاهين وزوجته معتبرين ما تعرض له من كسر ذراعه بسبب الحسد، فكانت التعليقات، "ده الكسر بسبب الحسد"، و"إيه اللي حصلك أكيد أتحسدت أنت ومراتك"، و"ألف سلامة يا عريس".

وظهرت منة جاب الله زوجة أمير شاهين بفستان من اللون الأحمر، ضيق "أوفشولدرز"، مع تسريحة شعر شقراء انسيابية، ومكياج بسيط.

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وكان أول ظهور لأمير شاهين عقب مرور ما يقرب من 17 يوما على حفل زفافه، مع زوجته منة جاب الله، خلال حضورهما تكريم شقيقته في ملتقى "أولادنا" في دورته الرابعة.

وشاركت الإعلامية بوسي، صورة لـ"شاهين" وزوجته، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، معلقة: "أحلى مبروك لتكريم إلهام من أسرتها".

يذكر أن أمير شاهين شقيق الفنانة إلهام شاهين احتفل بزفافه مطلع شهر أكتوبر الجاري، على منة جاب الله، بعد ما يقارب الـ20 يوما من إعلان خطبتهما.

وحرص عدد كبير من النجوم والمشاهير على حضور حفل الزفاف كان أبرزهم كل من محمد منير هاني سلامة ومنة شلبي وهالة صدقي ومحمد الشرنوبي، وبوسي شلبي وبشرى.

الحفل أقيم في فندق ريتز كارلتون بوسط البلد، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، وأحياه عدد كبير من النجوم في مقدمتهم عمرو دياب وتامر حسني.

كان أمير قد تعرف على منة جاب الله شقيقة زوجة المنتج أحمد عبد العاطي، لقربه من الأخير في تعاونهما في مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذي أنتجه عبد العاطي السنوات الماضية، وتعمل منة كمونتيرة في العديد من الأعمال الفنية.