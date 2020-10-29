"مش أول مرة".. رانيا يوسف ارتدت الجامبسوت المثير للجدل في 2019

لايف ستايل

لا تزال ردود الأفعال مستمرة على إطلالة الفنانة رانيا يوسف بـ"جامبسوت" شفاف، خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وظهرت رانيا، بـ"جامبسوت" يتضمن "هوت شورت" لامع، له حزام من الخصر، على جوارب شفافة، والذي صُمم من القماش نفسه، ما جعلها تتصدر محرك البحث "جوجل"، وسط حالة واسعة من الجدل بسبب تلك الإطلالة، التي سبق أن ظهرت بها في نوفمبر 2019، خلال حضورها إحدى الحفلات الليلية.

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صُمم الـ"جامبسوت" من القماش نفسه، الذي صمم به فستان الحفل الختامي لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الأربعين، والذي أثار جدلًا واسعًا، لكونه شفاف، ويكشف عن تفاصيل جسمها.

انطلاق مهرجان الجونة

وانطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، والذي حرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

وحرص عدد من النجوم، على حضور فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، حيث افتتح المهرجان مساء الجمعة الماضي، بحضور عدد من نجوم الفن أبرزهم يسرا، وليلى علوي، وأحمد السقا وزوجته مها الصغير، وعمرو يوسف وزوجته كندة علوش، وياسمين صبري، ورانيا يوسف، وأمينة خليل، وريم مصطفى، وروجينا، وأشرف زكي، وهاني رمزي، وإلهام شاهين، وهالة صدقي، ومنة شلبي، وأروى جودة، وإنجي المقدم، وشيرين رضا، وأحمد داود وزوجته علا رشدي، ومحمد فراج، وجومانة مراد، وغادة عادل، وخالد أنور، وأحمد مالك، وسلمى أبوضيف.

ورفعت الدورة الاستثنائية لمهرجان الجونة السينمائي شعار "سينما من أجل الإنسانية"، حيث يقام وسط تداعيات فيروس كورونا الذي اجتاح العالم مؤخرًا وتسبب في تعطيل كافة مناحي الحياة على رأسها توقف تصوير الأفلام والمهرجانات العالمية، وهو يعتبر المهرجان الأول الذي يتحدي "كورونا"، ويحافظ على جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، والتنبيه على الحضور داخل قاعات دور العرض بالتباعد وارتداء الكمامة.