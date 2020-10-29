نصائح للعناية بالبشرة مع تفشي فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ–
أشارت الرابطة الألمانية لمنتجات الغسل والعناية بالجسم إلى أن بشرة الوجه تتعرض للمزيد من الإجهاد في الخريف والشتاء بسبب تعرضها لتيار هواء التدفئة والبرودة والجفاف، كما يزداد هذا الإجهاد في الوقت الراهن مع ارتداء الكمامة في زمن تفشي فيروس كورونا، ولذلك نصحت الرابطة الألمانية بضرورة العناية بالبشرة، والتي تبدأ بالفعل في المساء وأثناء الليل.
ويتمثل أهم إجراءات العناية بالبشرة، بحسب ما أكدته الرابطة الألمانية، في تنظيف البشرة بواسطة مستحلب أو جل الغسل، وبعد ذلك يجب وضع الكريم الليلي الغني بالمغذيات، ويجب مراعاة ألا يحتوي الكريم على الكثير من الدهون، لأن الدهون الكثيرة للغاية على البشرة ستعمل على سد المسام بصورة أكبر.
وعند الرغبة في توفير عناية خاصة بالبشرة فإنه يمكن وضع قناع الوجه مع التركيز المواد الفعالة بندق الساحرة أو مستخلص الورد أو الألوة فيرا، لما لها من تأثير منعش ومرطب على البشرة.
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