ملكة جمال سابقة.. هيلدا خليفة بفستان جرئ في أحدث جلسة تصوير في الجونة

لايف ستايل

لفتت الإعلامية اللبنانية هيلدا خليفة الأنظار بإطلالتها، خلال أحدث جلسة تصوير لها، على هامش فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، والتي شاركتها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "خليفة"، بفستان أسود طويل مزين بنقوش الورود متعددة الألوان، والذي تميز بأنه دون بطانة، من توقيع مصمم الأزياء إيلي صعب.

تعد هذه الإطلالة الثانية لها دون بطانة في المهرجان، حيث سبق أن ارتدت خلال تقديمها حفل افتتاح "الجونة السينمائي" فستان أسود طويل و"منقوش" وشفاف ومنقوش ودون بطانة، على غرار فستان الفنانة رانيا يوسف، الذي ظهرت به حفل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الرابعة وأثار حالة واسعة من الجدل حينها.

من هي هيلدا خليفة؟

ويرصد "هُن" في السطور التالية، عدة معلومات عن "هيلدا" مقدمة افتتاح مهرجان الجونة..

ولدت 1973 في لبنان.

توفي والدها جورج خليفة وهي في الثانية من عُمرها.

هاجرت مع شقيقها ووالدتها لأستراليا عند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية.

عادت إلى لبنان في عمرها الـ 18 مع عائلتها للاستقرار.

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تزوجت في 2001 من رجل الأعمال اللبناني مارك مدبر ورزقت منه بطفلين، وهم شون عام 2003 وابنتها الصغرى سيينا 2006.

حصلت على بكالوريوس في التسويق والإعلان من جامعة سيدة اللويزة.

توجت ملكة جمال الجامعة في العام 1994.

عملت كأستاذة للغة الإنجليزية المتخصصة في إدارة الأعمال بجامعة الروح القدس في الكسليك.

عملت في صحف ومجلات لبنانية وعربية.

أصبحت وجها إعلانيا للكثير من الماركات.

دخلت عالم التلفزيون عن طريق المؤسسة اللبنانية للإرسال عام 1995.

شاركت طوني خليفة في برنامج الألعاب ومسابقات "إنت وحظك".

عام 2003 وقع اختيار المنتجة رولا سعد عليها لتقديم برنامج ستار أكاديمي.

في ديسمبر 2017 افتتحت متجرا خاصا بها للأزياء.