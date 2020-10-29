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مطبخ
كتب: هن -
06:34 ص | الخميس 29 أكتوبر 2020
قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك التفاح والفراولة وكريمة الفانيليا، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.
مقادير عمل كيك التفاح والفراولة وكريمة الفانيليا
كيك اللوز
40 جرام صفار بيض
110 جرام سكر
140 جرام دقيق لوز
30 جرام دقيق
1 ملعقة صغيرة فانيليا
70 جرام زبدة مذابة
50 جرام بياض بيض
50 جرام سكر
بافاروا التفاح
200 جرام عصير تفاح
150 جرام سكر
100 جرام صفار بيض
20 جرام نشا ذرة
20 جرام جيلاتين
500 جرام كريمة مخفوقة
جيلي الفراولة
250 جرام بيوريه
فراولة
50 جرام سكر
10 جرام عصير ليمون
20 جرام جيلاتين
كريمة الفانيليا
200 جرام لبن
100 جرام كريمة
1 ملعقة صغيرة فانيليا
60 جرام صفار بيض
70 جرام سكر
20 جرام نشا ذرة
100 جرام شوكولاتة بيضاء
20 جرام جيلاتين
للتزيين
شوكولاتة بيضاء مذابة
توت مشكل
طريقة عمل كيك التفاح والفراولة وكريمة الفانيليا
كيك اللوز
يخفق البيض مع صفار البيض والسكر والفانيليا.
يخلط دقيق اللوز والدقيق الأبيض ثم يضاف الخليط تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.
تضاف الزبدة وتخفق مع المحتوى.
يخفق بياض البيض حتى يصبح هشًا ثم يضاف له السكر تدريجياً حتى الحصول على قوام المارينج
يخلط المارينج مع خليط الكيك يدويًا في اتجاه واحد.
تخبز الكيك في صينية فرن على درجة حرارة 160 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا
جيلي الفراولة
ترفع الفراولة على النار مع عصير الليمون والسكر حتى تغلي ثم ترفع من على النار.
يذاب الجيلاتين في القليل من الماء ثم يضاف لمحتوى الفراولة ثم يصب في قالب مبطن بكلينج فيلم ويحفظ بالمجمد حتى يتماسك.
كريمة الفانيليا
يرفع اللبن مع الكريمة على النار حتى يغلي المحتوى.
يخفق صفار البيض مع السكر والفانيليا والنشا.
يضاف نصف مقدار اللبن والكريمة على خليط صفار البيض ويخفق المحتوى.
يعاد كل المحتوى مع باقي اللبن على النار مع التقليب حتى يغلي، ثم يرفع من على النار.
يذاب الجيلاتين في القليل من الماء ثم يضاف للمحتوى مع الشوكولاتة البيضاء.
يقلب المحتوى حتى تمام التجانس.
يصب فوق جيلي الفراولة، ثم يحفظ بالمجمد حتى يتماسك.
بافاروا التفاح
يرفع عصير التفاح على النار حتى يغلي.
يخفق السكر مع صفار البيض ثم يضاف النشا ويخفق المحتوى
تضاف نصف كمية عصير التفاح على صفار البيض، ويخفق المحتوى ثم يعاد كله مع باقي عصير التفاح على النار، مع التقليب حتى يغلي المحتوى، ثم يرفع.
يذاب الجيلاتين في القليل من الماء، ثم يضاف للمحتوى.
يترك البافاروا حتى يبرد تمامًا ثم يقلب مع الكريمة المخفوقة
يقطع الكيك برينج مبطن بكلينج فيلم ثم يصب القليل من البافاروا فوق الكيك، ثم تضاف طبقتي جيلي الفراولة والكريمة الفانيليا، ثم تغطى بطبقة أخرى من البافاروا
تحفظ بالمجمد حتى تتماسك ثم تزين بالشوكولاتة البيضاء والتوت
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