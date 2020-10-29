مطبخ

قدمت الشيف نرمين هنو، طريقة عمل كيك التفاح والفراولة وكريمة الفانيليا، وذلك من خلال برنامجها "زي السكر" المذاع على قناة "CBC سفرة"، وهي من أنواع الوجبات التي يمكن تحضيرها بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل كيك التفاح والفراولة وكريمة الفانيليا

كيك اللوز

40 جرام صفار بيض

110 جرام سكر

140 جرام دقيق لوز

30 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة فانيليا

70 جرام زبدة مذابة

50 جرام بياض بيض

50 جرام سكر

بافاروا التفاح

200 جرام عصير تفاح

150 جرام سكر

100 جرام صفار بيض

20 جرام نشا ذرة

20 جرام جيلاتين

500 جرام كريمة مخفوقة

جيلي الفراولة

250 جرام بيوريه

فراولة

50 جرام سكر

10 جرام عصير ليمون

20 جرام جيلاتين

كريمة الفانيليا

200 جرام لبن

100 جرام كريمة

1 ملعقة صغيرة فانيليا

60 جرام صفار بيض

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70 جرام سكر

20 جرام نشا ذرة

100 جرام شوكولاتة بيضاء

20 جرام جيلاتين

للتزيين

شوكولاتة بيضاء مذابة

توت مشكل

طريقة عمل كيك التفاح والفراولة وكريمة الفانيليا

كيك اللوز

يخفق البيض مع صفار البيض والسكر والفانيليا.

يخلط دقيق اللوز والدقيق الأبيض ثم يضاف الخليط تدريجياً مع الاستمرار في الخفق.

تضاف الزبدة وتخفق مع المحتوى.

يخفق بياض البيض حتى يصبح هشًا ثم يضاف له السكر تدريجياً حتى الحصول على قوام المارينج

يخلط المارينج مع خليط الكيك يدويًا في اتجاه واحد.

تخبز الكيك في صينية فرن على درجة حرارة 160 لمدة من 15 إلى 20 دقيقة تقريبًا

جيلي الفراولة

ترفع الفراولة على النار مع عصير الليمون والسكر حتى تغلي ثم ترفع من على النار.

يذاب الجيلاتين في القليل من الماء ثم يضاف لمحتوى الفراولة ثم يصب في قالب مبطن بكلينج فيلم ويحفظ بالمجمد حتى يتماسك.

كريمة الفانيليا

يرفع اللبن مع الكريمة على النار حتى يغلي المحتوى.

يخفق صفار البيض مع السكر والفانيليا والنشا.

يضاف نصف مقدار اللبن والكريمة على خليط صفار البيض ويخفق المحتوى.

يعاد كل المحتوى مع باقي اللبن على النار مع التقليب حتى يغلي، ثم يرفع من على النار.

يذاب الجيلاتين في القليل من الماء ثم يضاف للمحتوى مع الشوكولاتة البيضاء.

يقلب المحتوى حتى تمام التجانس.

يصب فوق جيلي الفراولة، ثم يحفظ بالمجمد حتى يتماسك.

بافاروا التفاح

يرفع عصير التفاح على النار حتى يغلي.

يخفق السكر مع صفار البيض ثم يضاف النشا ويخفق المحتوى

تضاف نصف كمية عصير التفاح على صفار البيض، ويخفق المحتوى ثم يعاد كله مع باقي عصير التفاح على النار، مع التقليب حتى يغلي المحتوى، ثم يرفع.

يذاب الجيلاتين في القليل من الماء، ثم يضاف للمحتوى.

يترك البافاروا حتى يبرد تمامًا ثم يقلب مع الكريمة المخفوقة

يقطع الكيك برينج مبطن بكلينج فيلم ثم يصب القليل من البافاروا فوق الكيك، ثم تضاف طبقتي جيلي الفراولة والكريمة الفانيليا، ثم تغطى بطبقة أخرى من البافاروا

تحفظ بالمجمد حتى تتماسك ثم تزين بالشوكولاتة البيضاء والتوت