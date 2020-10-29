بعد حمل زوج ابنة نجلاء فتحي حذاء زوجته.. خبيرة توضح فن تعامل الأزواج

لايف ستايل

صورة لاقت تفاعلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعى، بعد ظهور المخرج محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، أثناء مهرجان الجونة وهو يحمل حذاء زوجته بعد انتهاء المهرجان.

ولأن بعض الأزواج يفقدون فن التعامل مع زوجاتهم، لذلك تكثر المشكلات بينهما، تقدم إيمان عفيفي، خبيرة الإتيكيت، اثناء حديثها لـ "هُن"، فن تعامل الرجل مع زوجته.

إتيكيت تعامل الزوج مع زوجته

الاحترام المتبادل

من أهم الأشياء التي يجب مراعاتها التعاملات بين الزوجين وأن تعتمد على الاحترام المتبادل.

الاستماع لوجهات النظر

على الزوجين سماع وجهات نظر بعضهما البعض في المواقف المختلفة حتى تقوم العلاقة على التفاهم.

الابتعاد عن إهانة الزوجة أو السخرية منها

من أهم الأمور التي تقوم عليها العلاقة الزوجية احترام الزوج لزوجته والابتعاد عن السخرية منها.

مرور الزوجة أولا

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عند خروج الزوجين على الزوج مراعاة مرور زوجته قبله.

التعامل بطريقة لائقة

الاحترام المتبادل والكلمة الطيبة أساس العلاقة بين الزوجين، "لازم لسانى يبقى شيك".

تعرف على شخصية زوجتك

على الزوج التعرف على ميول زوجته واهتماماتها حتى يسود التفاهم العلاقة.

مساعدة الزوجة في بعض أعمال المنزل

على الزوج مساعدة زوجته في أعمال المنزل عند شعورها بالتعب والإرهاق، فهى من الأشياء التي لا تهين الزوج أو تقلل منه.

المخرج محمد خضر يعلق على صورته مع زوجته

ورد المخرج محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، على الانتقادات الواسعة التي طالته بسبب صورتهما في مهرجان القاهرة وهو يحمل حذاء الأخيرة، عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك".

وكتب "خضر": "عندي بس تعليقين صغيرين عايز أقولهم لمن يهمه الأمر، بالنسبة للصورة بتاعتي أنا ومراتي، الصورة دي اتاخدت وإحنا مروحين الساعة 1:30 صباحاً من حفل الافتتاح (مش وإحنا داخلين حفل الافتتاح) أكيد مش هدخل حفلة شايل جزمة مراتي وماشي".

وتابع: "بعد 6 ساعات من الحفل، وإحنا خارجين باب الخروج كان زحمة وكل الناس خارجة منه (فنانين وغير فنانين ومصورين وكاميرات فيديو).. ومراتي أكيد بعد 6 ساعات رجلها تعبت زي أي واحدة رجلها بتتعب في أي فرح.. فقلعت الجزمة! فمن الطبيعي ومن الرجولة ومن الأدب إن أنا اللي انزل أجيب الجزمة (مش هخلي مراتي توطي وسط الناس أكيد) ودي لا حاجة تعيبني ولا تقلل مني".

واستطرد المخرج: "واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة، مش هاشيل جزمتها 15 دقيقة؟ المهم ضربت بعيني لقيت ممر السجادة الحمرا مفتوح وفاضي قولت لها ياللا نخرج من هنا أسرع، ولقينا المصور العزيز محمد حامد بيطلب مننا صورة فوقفنا 3 ثواني بالظبط.. ابتسمنا واخدنا الصورة وخلعنا.. والراجل تفضل مشكوراً وبعت لي الصورة على الفيسبوك وبصراحة الصورة لذيذة.. ولما حطيتها عندي لقيتها بيتعمل لها شير روحت قافلها للأصدقاء فقط بس كدة".