20 صورة لـ"باربي الجونة".. زوجة زيدان تخطف الأنظار من نجمات الفن

علاقات و مجتمع

خطفت "ميناس"، زوجة لاعب كرة القدم السابق، محمد زيدان، الأنظار خلال وجودها في مهرجان الجونة السينمائي في دورته الـ4، وذلك بفساتينها وإطلالاتها الاستثنائية، خاصة مع ظهورها بشعر أشقر، وملامح أوروبية خالصة.

"ميناس"، هي زوجة محمد زيدان الثانية بعد زوجته الدنماركية "ِشتينا"، والتي تزوجها قبل خطبته للفنانة مي عز الدين، وانفصلا بعد أن أنجب منها طفلا، ثم خطب مي عز الدين، وعاد إليها مرة أخرى.

ونفى زيدان الشائعات التي تقول إنه ارتبط بمي عز الدين لينسى زوجته الأجنبية قبل أن يعود إليها مرة أخرى، وقال: "بالعكس الفترة اللي أنا ومي ارتبطنا فيها كنت منفصل عن زوجتي الدنماركية لفترة قصيرة، وكنت أعرف مي من قبل الانفصال"، وأضاف أن تلك الصداقة تطورت بعد الانفصال وحدث الارتباط والخطوبة.

وأكد نجم الكرة السابق، أن ارتباطه بمي عز الدين وخطوبته لها ليس له علاقة بزوجته الأجنبية ولم تكن محاولة منه لنسيان زوجته.

وعن أسباب الانفصال عن "مي"، قال "زيدان، إنه كان بسبب اختلاف في الآراء، وظروف شغل مي عز الدين ولأنه كان يعيش في ألمانيا حينها، والخطوبة لم تستمر أكثر من 4 شهور منذ شهر 4 إلى أغسطس.

وبعد "شتينا" الدنماركية، تزوج محمد زيدان من "ميناس"، وهي مصرية الجنسية رغم ملامحها الأوروبية، وظهرت معه في أكثر من مناسبة وفاعلية فنية.

Advertisements

آخر تلك المناسبات هو مهرجان الجونة، وفي كل مرة كانت تلفت إليها الأنظار، رغم أن فساتينها لم تكن جريئة، ولكن إطلالاتها أوروبية، مع الشعر الأشقر، والشفاه الغليظة، والعيون الملونة.

وظهرت ميناس مع زيدان من قبل في زفاف شقيقته، كما يحب نشر صور لهما سويا عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وحرص "زيدان" على الاحتفال بزوجته في عيد ميلادها، ووثق هذا الاحتفال، ونشر فيديو منه عبر موقع المقاطع المصورة "يوتيوب".

كما تظهر "ميناس" حبها دوما لـ "زيدان"، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".