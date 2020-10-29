والد المتهم بهتك عرض طفلة الدقهلية: ابني مريض.. ووالد الضحية: ليه سابقة

علاقات و مجتمع

رد أحمد الصياد، والد الشاب المتهم بهتك عرض الطفلة "ملك" صاحبة الـ 5 سنوات، خلال عودتها من الحضانة، بمركز تمي الأمديد بمحافظة الدقهلية، على الاتهامات التي تلاحق نجله، خاصة عقب قرار حبسه بعدما تعرفت الضحية عليه، وأقرت اعتداءه عليها خلال عودتها من الحضانة يوم الأحد الماضي.

ودون والد المتهم على صفحته قائلا: "حسبي الله ونعم الوكيل أبني مريض، ومختل والبلد كلها عارفة".

وتابع: "وأنا اللي وديته بنفسي للقسم، والبنت مماتتش وقامت تجري في الشارع، ولو كان سليم بعد الكشف الطبي أنا هطالب بمحاكمته".

وأرفق والد المتهم صورا من التقرير الطبي الخاص به، التي تثبت أن ابنه يعاني من اضطرابات نفسية، إلى أن تلك التقارير تعود لعام مضى.

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والد الضحية يرد.. مفبرك عشان يطلع ابنه منها

من جانبه رد محمد أحمد محمود، والد الطفلة، الذي يعمل سائق "توك توك"، لـ "هن" على التقارير الطبية المرفقة قائلًا: "معمولة من سنة لأن الولد عنده سابقة تعدي على سيدة من قبل ومحاولة اغتصابها، وقتها أبوه عمل التقرير ده يطلعه منها، لكن الواد سليم وعاوز حق بنتي بالقانون".

وأشار والد الضحية، إلى أن والدتها ذهبت بها لطبيب النسا، بعد عودة الطفلة وهي تنزف بالدماء، لكنه أمر بإبلاغ الشرطة: "عرفت من القسم إن المتهم كان عنده سابقة تعدي قبل كده، وقالولنا روحوا الطب الشرعي عشان نثبت هو اغتصاب كامل ولا محاولة، أو هتك عرض ولسة التقرير هيظهر لكنهم قبضوا عليه".

وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أسرة طفلة بدائرة مركز تمي الأمديد، إلى مأمور المركز، بوقوعها ضحية جريمة "هتك العرض"، من قبل أحد الأشخاص، في أثناء عودتها من الحضانة.

وانتقل الرائد محمد المهدي، رئيس مباحث تمي الأمديد، إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد الطفلة، أكد أنه حال خروج طفلته، البالغة من العمر 5 سنوات، من الحضانة، طلب منها أحد الأشخاص توصيلها إلى البيت، وانحرف بها عن خط سيرها، واقتادها إلى منطقة مهجورة خلف مدرسة القرية، وحاول هتك عرضها.

ووجه مدير المباحث بتشكيل فريق بحث، وسرعة تحديد هوية المتهم والقبض عليه، وتمكنت مباحث المركز، من تحديد أوصافه والتعرف عليه، وبإلقاء القبض عليه، بعد استئذان النيابة العامة، تبين أنه عاطل، يبلغ من العمر 26 عاما، وبمواجهته بالبلاغ المقدم ضده وأقوال الطفلة، اعترف بصحتها، وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.