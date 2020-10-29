5 أطعمة تساعدك في التخلص من دهون البطن

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

تعد دهون البطن مشكلة كبيرة تزعج الكثيرين، ولمواجهة هذه المشكلة يمكن اتباع نظام غذائي معين نصح به اختصاصيو تغذية ، يشمل تناول مجموعة من الأطعمة للتخلص من هذه الدهون هي كالتالي:

التفاح:

ينصح بتناوله وذلك لأنه يحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصحية، بجانب الألياف الغذائية المفيدة للهضم والتخلص من الوزن، وذلك لأن هذه العناصر تسيطر على هرمون الجوع وتشعر الأشخاص بالشبع، وفق ما نقل "البيان" الإماراتي.

الفاصوليا السوداء:

وهي أحد البقوليات الغنية بالفيتامينات والمعادن اللازمة للصحة خاصة خلال اتباع دايت، ويقول خبراء في التغذية إن تناول نصف كوب من الفاصوليا يوفر للجسم 20 جراما من الكربوهيدرات، و8.3 جرامات من الألياف الغذائية، التي تزيد من الشعور بالشبع.

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الأرز البني:

بالإضافة إلى أنه يعطي شعورا بالشبع، فهو يضع أمامك 45 جراما من الكربوهيدرات الصحية والألياف الغذائية.

حليب الشكولاتة:

وهو من المشروبات التي تمد الجسم بمستويات عالية من الطاقة، ومن الأفضل عدم إضافة العناصر غير الصحية له مثل السكريات.

المانجو:

وتحتوي على نسبة عالية من الكربوهيدرات الصحية والألياف الغذائية، بجانب نسب متوازنة من السكريات والفيتامينات والمعادن، لكن ينصح بعدم الإكثار من تناولها.