بحقيبة غريبة.. شاهد إطلالة وفاء عامر في اليوم السادس لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة وفاء عامر على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت وفاء عامر فستانا طويلا، متعدد الألوان كت، واعتمدت مكياجا قويا، مع إكسسورات مكونة من أسورة أساور وخاتم وحلق، ونسقت مع الإطلالة حقيبة غريبة التصميم تشبه حقائب الهدايا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.