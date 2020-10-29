منها الوقوف في الشمس 4 ساعات.. عقاب تلاميذ المدارس لامتناعهم عن سداد المصروفات

ماما

أحيانا يعجز بعض أولياء الأمور عن سداد المصروفات الدراسية مع عودة الدراسة، ولكن لم يتوقع أولياء الأمور أن عدم سداد المصروفات الدراسية يعاقب عليها الأبناء.

هذا ما حدث مع الطالبة سلمى عمر، بعدما قامت مديرة مدرسة بتذنيب الطالبة لمدة 4 ساعات حيث أجبرتها على عدم التحرك وأن تحمل حقيبتها على ظهرها، بسبب عدم استكمال دفع مصاريف المدرسة.

ورفضت إدارة المدرسة دخول الطالبة في البداية، ولكن مع إصرار والديها لدخولها، وافقت المدرسة على دخولها حتى تبدأ طريقة أخرى لعقابها تفتقد إلى الأساليب التربوية.

وزارة التربية والتعليم تفتح تحقيق في واقعة تذنيب تلميذة

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن فتح تحقيق عاجل في واقعة تذنيب تلميذه 4 ساعات بمدرسة قومية الأهرام التابعة للمعاهد القومية، مشيرًا إلى أنه سيتم أولا التحقق من الواقعة وإن كانت قد حدثت بالفعل أم لا، وفي حال ثبوتها سيتم التحقيق مع المخطئين في الواقعة.

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وأوضح رضا حجازي في تصريحات صحفية، أنه ليس من حق المدرسة منع أي طالب من الدخول، وهناك تحذير للمدارس بمنع ارتباط حضور الطلاب وتسليم الكتب بدفع وسداد المصروفات الدراسية.

ضم جميع الأطفال المتخلفين داخل فصل واحد

واقعة اخرى بضم جميع الأطفال المتخلفين في الدفع داخل فصل واحد ومنعهم من حضور الحصص بل وسحب الأقلام والكراريس الخاصة، بهم حتى لا يتمكنوا من الكتابة أو الاستفادة بأي شكل، هى الواقعة التي تعرض لها والد "هالة" التي تصرفت بشكل عنيف مع الأطفال دون إرسال إنذار مسبق لأولياء الأمور.

وزير التعليم يصدر كتابا دوريا لتنظيم العلاقة بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور

كان أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الأربعاء، كتابًا دوريًا للمديريات التعليمية بشأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين أصحاب المدارس وأولياء الأمور. وجاء من ضمن بنوده.

تُمد مهلة سداد المبالغ المتأخرة من المصروفات الدراسية المستحقة للمدارس عن العام الدراسي الماضي 2019/2020 إلى موعد غايته 15/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بالسداد في هذا الموعد، يُرفع اسم الطالب من سجلات المدرسة وتتخذ إجراءات تحويله وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

تُمد مهلة سداد القسط الأول المستحق للمدارس الخاصة والدولية لصالح أولياء أمور الطلاب عن المبالغ المستحقة عليهم عن العام الدراسي الحالي 2020-2021 إلى موعد غايته 30/11/2020 وفي حالة عدم الالتزام بسداد القسط، يتم إنذار ولي الأمر بعد مرور خمسة عشر يومًا من التاريخ سالف الذكر وفي حالة عدم السداد يتم إنذاره مرة أخرى بعد خمسة عشر يومًا أخرى، وفي حالة عدم السداد يتم تحويل الطلاب وقيدهم بمدرسة حكومية حفاظًا على حقهم في التعليم مع التزام ولي الأمر بسداد كافة المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

عند التخلف عن سداد باقى المصروفات للعام الدراسى الحالى الفصل الدراسى الثانى يتم حجب النتيجة وتتخذ إجراءات تحويل الطالب وقيده بمدرسة حكومية مع التزام ولي الأمر بسداد المبالغ المستحقة عليه لصالح المدرسة التي كان مقيدًا بها.

التزام كافة المدارس بعدم التعرض سواء الفعلي– القولي تجاه الطالب على أن يراعى تنفيذ كافة ما سبق دون الإضرار بالحالة النفسية والمعنوية للطلاب مع مراعاة ضرورة تمتعه بكافة الحقوق القانونية المرتبطة بحقه في التعليم.