مكياج محجبات فخم للسهرات...جربيه لمناسباتك

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 29 أكتوبر 2020 01:40 صباحاً - للمحجبات اللواتي يتساءلن ماذا يفعلن ليحصلن على إطلالة مكياج مميزة خصوصاً أنهن لا يستطعن التميز بتسريحة شعر لافتة كونهن محجبات، ننصحهن بتطبيق مكياج قوي وفخم في المناسبات المميزة إليك طريقة تطبيقه بالخطوات مع هذا الفيديو من انستقرام:



- طبقي ظلال عيون باللون البيج الفاتح

ظلال عيون



- ثم بعد ذلك ضعي ظلال عيون باللون البني النحاسي

- على الجفن المتحرك للعين ضعي ظلالا براقا باللون الذهبي.

- ضعي الرموش لنظرة عين جذابة

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كونتور الوجه



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- بعد ترطيب البشرة بالبرايمر وزعي كريم الاساس بطريقة التربيت بواسطة اسفنجة البيوتي بلندر لتغطية كاملة للبشرة

- ضعي بضع نقاط من كريم الاساس البني الداكن في الخط الموازي تحت عظمة الخدين تماما ووزعيه بالبيوتي بلندر بشكل مستقيم ابتداء من منتصف الخد وحتى جهة الاذن.

- تحت منطقة العين الى منطقة المحاذية للانف طبقي الكونسيلر باللون الفاتح كذلك في العظمة الوسطى للانف وعند اسفل الذقن لمزيد من الاضاءة للبشرة

مكياج محجبات

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- لتثبيت المكياج طوال السهرة قومي بتطبيق تقنية الخبز بواسطة البودرة الحرة.

- طبقي البلاشر باللون البرونزي لابراز كونتور الوجه ثم الهايلايتر على عظمة الخدين وعند مدمع العين.

- تحت الرمش السفلي للعين طبقي ظلال باللون البني.

- ولمكياج قوي ولاطلالة لا تنسى في هذا المناسبة ضعي احمر شفاه قوي باللون الاحمر العنبي.

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