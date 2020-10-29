من الليثي لـ حمو بيكا.. 5 وصلات رقص شعبية للراقصة لورديانا (فيديو)

لايف ستايل

من جديد ظهرت الراقصة البرازيلية لورديانا، في مقطع فيديو، بصحبة نشر عمر كمال المغني الشعبي، وحمو بيكا، وهي ترقص بصبتهما على أنغام أغنية "انتي معلمة"، وذلك بعدما نشره "كمال" عبر حسابه على إنستجرام.

وظهرت الراقصة بفستان يشبه نفس الفستان الماضي التي ظهرت به للمرة الأولى، ولكن باللون الأحمر الداكن، وهو فستان من خامة ناعمة بين القطن والجيل، كما اعتمدت الراقصة على ارتداء جاكيت أسود معه.

لورديانا، الراقصة البرازيلية التي تصدرت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بسبب ظهورها في مقطع رقص وهي تقدم وصلة رقص على المهرجان الشعبي "إخواتي" بفستان رصاصي بسيط من القطن، بات حديث رواد "السوشيال ميديا".

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ولم يمر الكثير على مقطع "اخواتي" الشهير، لتشارك الراقصة بوصلة رقص بصحبة المطرب الشعبي محمود الليثي.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للراقصة البرازيلية وهي تشارك المطرب الشعبي محمود الليثي، بوصلة رقص جديدة، على نغمات إحدى أغانيه.

واعتمدت الراقصة على الظهور بنفس الإطلالة السابقة، مرتدية نفس الفستان الذي ظهرت به في مقطع "إخواتي" الشهير، وبنفس تسريحة الشعر الليس المنسدل.

بنت الجيران

من بين المقاطع الأكثر تعليقا عند الراقصة البرازيلية لورديانا، ونشرته عبر "إنستجرام"، هو رقصها على أغنية "بنت الجيران"، التي تحظى بشهرة واسعة.

قلبك بحر مالح

خلال مشاركتها في إحدى حفلات الزفاف رقصت لورديانا على مهرجان "قلبك بحر مالح"، مع العروسة والعريس، وشاركت الفيديو مع متابعيها وجمهورها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

يذكر أن لورديانا تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر، ولها قناة على موقع "يوتيوب" تقدم فيها فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص، ويتابعها على حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أكثر من 250 ألف من مختلف أنحاء العالم، كما أنها تشارك في إحياء العديد من الأفراح في مصر.