صور.. إطلاق المرحلة الثانية من "مناهضة الزواج المبكر والإتجار بالبشر" بالسخنة

علاقات و مجتمع

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل المرحلة الثانية من مشروع الفرصة الثانية، بفندق بالميرا أزور العين السخنة، والتي تهتم بمحاربة ومناهضة الإتجار بالبشر وبخاصة الزواج المبكر من خلال طرح خطة وأهداف المشروع للقضاء على هذه الظاهرة.

تحدثت مني الصيرفي رئيس مجلس إدارة جمعية الفن للتنمية، عن المشروع منذ إطلاق مرحلته الأولى قبل ثلاث سنوات تم خلالها رفع الوعي لحوالي 600 فرد من المجتمع المدني في 5 محافظات بالتعاون مع عدد من الجمعيات المعنية بقضايا المرأة والمهتمة تحديدًا بمكافحة ظاهرة الزواج المبكر والإتجار بالبشر على مدار ثلاث سنوات.

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وأضافت "الصيرفي" لـ"هن"، نعالج هذه القضية داخل الجمعية بالفن عن طريق إنتاج افلام قصيرة وأغاني تساعد في زيادة الوعي المجتمعي وحماية الفتيات من الدخول في شبكة الإتجار بهن وذلك كان من أبرز أهداف المرحلة الأولى من المشروع والتي خرج منها التحالف للتوسع في تحقيق أهداف أكثر للقضاء على تلك الظاهرة نهائياً.

وتابعت، أنتجنا فيلم "سرجي مرجي" تدور أحداثه عن قصص حقيقة لفتيات مررن بتجربة الزواج المبكر والإتجار لتقديم رسالة من أرض الواقع لكل فتاة قد تتعرض لنفس مشكلتهن: "وده كان سر اختيار اسم فرصة تانية للمشروع بتشجيع الفتيات دول على الاندماج مع المجتمع مرة تانية وحصولهم على فرصة تانية للحياة بدلا من عزلهم وتهميشهم".

تحكي "مني" أن المجتمع يتعامل مع هذه الفتاة التي تعرضت للإتجار وتحولت لسلعة باعتبارها منبوذة وغير مقبولة بسبب خروجها عن السياق وبالتالي يتم وصمها وهدفنا معالجة ذلك لتعود للمجتمع مرة أخرى وتمارس حياتها بشكل طبيعي لأنها جزء من هذا الكيان عن طريق أفراد المجتمع أنفسهم ممثلين في عمدة البلد وشيخ القرية وقسيس الكنيسة وغيرها من النماذج المؤثرة في كل مكان.