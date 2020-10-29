الامارات | «ديك مصارع» يقتل ضابط شرطة في الفلبين

شكرا لقرائتكم خبر عن «ديك مصارع» يقتل ضابط شرطة في الفلبين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقي ضابط شرطة فلبيني حتفه بعد أن أصابه ديك بشفرة حادة كانت مثبتة في ساقه، بجرح نافذ، إثر مداهمة لمصارعة ديوك غير قانونية، حسبما أفاد مسؤولون فلبينيون، أمس.

ونقل كريستيان بولوك، وهو قائد الشرطة في بلدة سان خوسيه بإقليم سامار شمال الفلبين، على بعد نحو 480 كيلومتراً جنوب مانيلا، إلى المستشفى بعد الحادث الذي وقع الإثنين الماضي، وأعلنت وفاة الضابط لدى وصوله.

وقاد بولوك فريقاً من رجال الشرطة في مداهمة استهدفت مصارعة الديكة غير القانونية في القرية، وأمسك بأحد الديوك.

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وقال مدير شرطة الإقليم، أرنيل أباد، إن النتوء المعدني المثبت بساق الديك أحدث قطعاً في الفخذ اليسرى للضابط، ما أدى إلى تمزق شريان الفخذ.

وأضاف: «قلبي مثقل لأننا فقدنا أخاً ضحى بحياته باسم الخدمة. لقد كان حادثاً مؤسفاً ومثالاً لسوء الحظ».

وأضاف أباد أن ستة أشخاص من المشتبه فيهم الذين شاركوا في مصارعة الديوك ألقي القبض عليهم في المداهمة.

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