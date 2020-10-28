منه الرصاصي والأحمر.. فستان لورديانا بـ 150 جنيه وبيتلبس "بطانة"

لايف ستايل

عادت الراقصة البرازيلية لورديانا، تتصدر مواقع البحث من جديد، عقب ظهورها في مقطع فيديو، بصحبة المغنيين الشعبيين عمر كمال وحمو بيكا، وهي ترقص بصحبتهما على أنغام أغنية "انتي معلمة"، وذلك بعدما نشره "كمال" عبر حسابه على إنستجرام.

وظهرت الراقصة بفستان يشبه نفس الفستان الماضي الذي ظهرت به للمرة الأولى، ولكن باللون الأحمر الداكن، وهو فستان من خامة ناعمة بين القطن والجيل، كما اعتمدت الراقصة على ارتداء جاكيت أسود معه.

وباتت العديد من الفتيات تبحث عن الفستان الذي ظهرت به الراقصة، والذي أظهر قوامها، يذكر أن الفستان هو بين خامة القطن الناعمة، والجيل الذي يمتد بحجم الجسم.

وبحسب الصفحات التسويقية التي تقوم ببيعه "أون لاين"، يُباع الفستان بـ 150 جنيها، كما أنه يستخدم كبطانة أسفل الملابس، مع الكاب أو الكارديجان الطويل.

وتداول اسم "لورديانا" الفترة الماضية، بعدما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصلة رقصة لها وذلك خلال وجودها في أحد مراكز التجميل، على نغمات الأغنية الشعبية "أخواتي"، حيث ذهبت لعمل أظافرها.

وظهرت لورديانا بفستان من اللون الرمادي على جاكت قصير فاتح، وأدت الرقصة باحترافية عالية وسط السيدات، وانتشر الفيديو على نطاق واسع وتباينت ردود الفعل بين المعجبين بشدة بالراقصة وأدائها، ومن ينتقدون انتشار هذا الفيديو.

ولورديانا تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر، ولها قناة على موقع "يوتيوب" تقدم فيها فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص، ويتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم، كما أنها تشارك في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

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من هى لورديانا؟

وترصد "هن" أبرز المعلومات عن الراقصة التي أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفقرات التالية:

- راقصة أجنبية تدعى لورديانا.

- تحمل الجنسية البرازيلية، وتقيم حاليًا في مصر.

- دشنت قناة على موقع "يوتيوب" لتقديم فيديوهات خاصة بتعليم الفتيات الرقص الشرقي "مجانا"، وعرضت خلالها مجموعة دروس لتقنيات احتراف الرقص.

- كان يتابعها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" أكثر من 250 ألف متابع من مختلف أنحاء العالم، قبل انتشار فيديو رقصها على مهرجان "أخواتي".

- احتفلت بتجاوز متابعيها على "إنستجرام" حاجز الربع مليون شخص، بجلسة تصوير بفستان قصير منقوش، ووصلة رقص شرقي، موجهة رسالة شكر لجمهورها باللغة الإنجليزية: "أنا سعيد للغاية ويشرفني محبتكم.. أشكر كل من يقدر عملي، وأشعر بالفخر لوجودكم معي هنا، تعليقاتكم تحفزني أن أكون أفضل كل يوم.. أحبكم جميعا".

- تشارك الرقصة في إحياء العديد من الأفراح في مصر.

- يعد السفر من هواياتها المفضلة، ومن بين الدول التي زارتها: لبنان واليونان.