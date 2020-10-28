بعد مسلسل "إلا أنا".. مشاهير تحدوا مرض البهاق

علاقات و مجتمع

استطاعت الفنانة جميلة عوض أن تجسد المعاناة التي يشعر بها مرضى البهاق من خلال عمل درامى "إلا أنا"، الذى يجسد الأزمات الحقيقية التي تواجههم، وتجسد جميلة عوض شخصية "نور" وهى قصة خبيرة المكياج لوجينا صلاح، التي أصيبت بالبهاق في مرحلة الطفولة.

يرصد "هُن" أبرز قصص المشاهير مرضى البهاق.

هولي ماري كومز

هولي البالغة من العمر 45 عامًا مصابة بالبهاق في يديها.

ويني هارلو

أعطاها البهاق منظرا لا ينسى، فهى مصدر إلهام لأي شخص مصاب بالبهاق، حيث جعلها المرض أكثر جمالا.

برينان رايس

كانت بداية إصابة عارضة الأزياء الأمريكية برينان رايس، بمرض البهاق جعلها تستخدم مستحضرات التجميل لمدة 10 سنوات، لكنها قررت بعد ذلك الخروج لجمهورها دون مكياج وبلون بشرتها الذى ظهر فيه البهاق.

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لوجينا صلاح

المعاناة التي واجهت لوجينا صلاح، خبيرة التجميل جعلتها تحول المعاناة التي مرت عليها إلى مواجهة حقيقية لكافة الصعوبات التي واجهتها، وتتخصص في فن وضع المكياج.

قصة نجاح بدأت بممارسة العديد من الألعاب الرياضية بينها كرة اليد والسباحة والتزلج على الجليد، لكن نظرة الناس إليها لم تتغير ودعم أهلها كان دافعًا لزيادة ثقتها في نفسها، وشجعها ذلك على فكرة التوجه لتوعية الآخرين بالمرض أملا في تخفيف حدة التنمر ضد المرضى.

أسباب مرض البهاق

ومن أسباب الإصابة بـ"البهاق" كما ذكرها موقع "Mayo Clinic":

ضعف جهاز المناعة

اضطراب يتضمن الهجوم على النظام المناعي ويحدث بسبب حرق الشمس، التوتر، التعرض للكيماويات الصناعية.

الأحداث المأساوية

التعرض لبعض الأحداث المأساوية الاجتماعية كالتعرض للإصابة بحوادث السير وللإعاقات وللمشاكل التي تسبب حدوث موت مفاجئ لأشخاص عزيزين على المصاب كلها تؤثر في الإصابة بمرض البهاق.

وتعتبر أكثر المناطق المعرضة للإصابة بالمرض هي المناطق المكشوفة للشمس وهي اليدين والقدمين والذراعين والرقبة والوجه.

العامل الوراثي

تلعب الوراثة دورًا في احتمالية الإصابة بمرض البهاق.

العامل البيئي

عند وجود العامل الجيني تؤدي بعض العوامل البيئية لظهور البهاق كحروق الشمس، والتعرض لبعض المواد الكيميائية، والإصابات الجسدية.