9 عادات يومية تهدد صحة المفاصل.. منها حمل أشياء ثقيلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يعاني بعض الأشخاص من الآلام المزعجة الصادرة عن العضلات والمفاصل، والتي تنتج عن ضعفها بسبب ممارسة بعض العادات الخاطئة التي تؤثر على كفاءتها وقدرتها على تحمل الضغط والحركة. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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