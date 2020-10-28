بجاكيت وحذاء ميكي ماوس.. شاهد إطلالة محمد ثروت وزوجته في "الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

لفت الفنان محمد ثروت وزوجته الأنظار بعدما ظهرا على السجادة الحمراء باليوم السادس بمهرجان الجونة بدروته الرابعة.

وارتدى ثروت بليزر أبيض عليه رسومات للشخصية الكارتونية ميكي ماوس، ونسق معه تيشرت أسود وبنطلون جينز، وكوتشي أبيض.

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وتناغمت إطلالة زوجته معه، حيث ارتدت جيبة سوداء طويلة وتوب بنفس اللون، وأعلاهما كارديجان أحمر، ووضعت حزام أسود في المنتصف.

وانتعلت حذاءً أبيضا مرسوم عليه ميكي ماوس بنفس الألوان الموجودة في بليزر زوجها، وأمسكت بكلاتش أسود صغير.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.