"ساحرة وغريبة".. أبرز إطلالات النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير-علاء أحمد

الأزياء والفساتين من أكثر الأشياء التي تهتم بها الفنانات على الريد كاربت، وظهرت النجمات في اليوم السادس من مهرجان الجونة بالدورة الرابعة بإطلالات مميزة وتنوعت بين الأنيقة وغير التقليدية.

ويستعرض "الخليج 365" في الصفحات التالية أبرز إطلالات النجمات في اليوم السادس من المهرجان:

- ندى موسى:

ارتدت ندى موسى فستانا قصيرا باللون الأبيض منفوش، بقصة الكب، مزينا بالطيات والكشاكش، واعتمدت مكياجا قويا، مع إكسسورات مكونة من انسيال وخاتم، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون النحاسي، واعتمدت تسريحة الشعر الكيرلي بشكل عشوائي.

- داليا البحيري:

ارتدت داليا فستانا أبيض ناعم طويل بصيحة وان شولدر، وبه حزام بالمنتصف أبرز تناغم الفستان مع قوامها، ونسقت داليا مع الفستان حقيبة كروس صغيرة بيضاء بسلسلة ذهبية، وارتدت إكسسوارات ذهبية بيدها، واعتمدت على المكياج الهادئ، وأبرزت فقط الشفاه من خلال أحمر شفاه فاقع، واختارت تسريحة شعر بوني تيل وفردت شعرها على كتفها.

- نجلاء بدر:

ارتدت نجلاء بدر فستانا باللون الأحمر، كت ودون أكمام، واعتمدت مكياجا قويا، مع إكسسورات مكونة من مجموعة أساور وخاتم وحلق، واعتمدت تسريحة شعر ذيل الحصان، ونسقت مع الإطلالة نظارة شمس.

-كندة علوش:

ارتدت كندة علوش بليزر باللون التركواز، وجيب باللون قصير بنفس اللون، وتوب باللون الأبيض، مزود بأكمام، واعتمدت مكياجا قويا، مع إكسسورات مكونة من حلق وخاتم، واعتمدت تسريحة شعر الكلاسيكية، ونسقت مع الإطلالة بوط طيل باللون الأبيض وكلاتش صغير الحجم.

- سهر الصايغ:

ارتدت فستانًا باللون الأسود كت، مزينًا باللؤلؤ، واعتمدت مكياجا قويًا، مع إكسسوارات مكونة من حلق وخاتم وانسيال، واعتمدت تسريحة شعر الكلاسيكية.

- بشرى:

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ظهرت بشرى وهي ترتدي فستانا شفافا بلون فاتح، ومطرز بتطريزات من نفس اللون، والفستان من أعلى به ياقة على شكل كورنيشة مكشكشة يخرج منها تفريعات بالتطريز، وكورنيشة بنفس شكل الياقة على كل كتف، واعتمدت بشرى تسريحة الشعر التقليدية وهي الكحكة المرتفعة، واختارت المكياج بألوان تميل لألوان البشرة.

-أمينة خليل:

تميز الفستان بأنه مصمم بثلاثة ألوان مختلفة، هم الأسود من عند الصدر المصمم على شكل v والأسود في المنتصف عند الخصر وينتهي باللون الأخضر، ونسقت أمينة مع الفستان كلاتش ذهبي، وإكسسوارات ذهبية في يدها، وتركت شعرها مسندلا ولم تعتمد تصفيفة شعر، كما اختارت مكياج بألوان النيود.

- جميلة عوض:

ارتدت جميلة عوض جمبسوت باللون الروز، بقصة الأوف شولدر المنسدل، مزودًا بأكمام، واعتمدت مكياجًا قويًا، ونسقت مع الإطلالة شنطة باللون الأسود، مع إكسسوارات مكونة من كوليه، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الكاشمير.

- داليا شوقي:

ارتدت داليا بدلة رصاصي مقلمة بالأبيض، ومكونة من ثلاث قطع، عبارة عن توب وبليزر هاف ستوماك وارتدت معهم جيب شورت، ونسقت داليا مع إطلالتها كلاتش أسود لامع وحذاء سيمبل بنفس اللون، اعتمدت مكياجا ترابيا، واكتفت بوضع شعرها الجارسون على جانب واحد.

-وفاء عامر:

وارتدت وفاء عامر فستانا طويلا، متعدد الألوان كت، واعتمدت مكياجا قويا، مع إكسسورات مكونة من أسورة أساور وخاتم وحلق، ونسقت مع الإطلالة حقيبة غريبة التصميم تشبه حقائب الهدايا باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

-لقاء الخميسي:

ارتدت فستانا قصيرا، واعتمدت قصة الفستان البيج بالكامل على الطبقات المتعددة، وهو بتصميم وان شولدر، ويزينه حزام أسود من المنتصف، وأمسكت بيدها كلاتش أسود، واعتمدت لقاء على تسريحة شعر الكحكة مع مكياج هادئ بدرجات النيود، مع إكسسوارات سيلفر بسيطة.

-مريم الخشت:

وارتدت مريم الخشت فستانا طويلا باللون الذهبي بدون أكمام، مزينا على شكل ضفائر وطيات ضيقة، ومزود بحزام عند الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، مع إكسسورات بسيطة مكونة من خاتم وحلق، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون النحاسي وشنطة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

-مريهان حسين:

ارتدت مريهان حسين ترينش كوت، مزود بأكمام، وفتحة عند الصدر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع الإطلالة شنطة باللون النحاسي وتركت شعرها منسدلا.