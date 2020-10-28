تعاني من السكري؟.. قائمة بالمشروبات المفيدة والمضرة لصحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- حسناء الشيمي: يتطلب مرض السكري اتباع نظام غذائي صحي ومناسب، يتضمن الانتباه إلى ما يتم تناوله من أطعمة ومشروبات، لتجنب ارتفاع نسبة السكر في الدم بصورة مفاجئة، حيث أن هناك مشروبات تساهم في تنظيم السكر بالدم، وأخرى تؤثر على مستواه بشكل سلبي. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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