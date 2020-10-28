سارة حناشي بجامبسوت تايجر على الريد كاربت بمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

ظهرت الفنانة سارة حناشي بإطلالة أنيقة على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

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وارتدت سارة جامبسوت بكم وشورت، مزينة بنقشة التايجر الرصاصي، بفتحة صدر كبيرة على شكل v، ونسقت معه سلسلة رصاصي، وانتعلت سليبر بنفس اللون، مع كلاتش أسود صغير، وتركت شعرها منسدلاً.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.