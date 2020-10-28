بـ"فستان ضفائر".. مريم الخشت تتألق في اليوم السادس لمهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

تصوير- علاء أحمد

ظهرت الفنانة مريم الخشت موسى على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.

وارتدت مريم الخشت فستانا طويلا باللون الذهبي بدون أكمام، مزينا على شكل ضفائر وطيات ضيقة، ومزود بحزام عند الخصر، واعتمدت مكياجا قويا، مع إكسسورات بسيطة مكونة من خاتم وحلق، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون النحاسي وشنطة بنفس اللون، وتركت شعرها منسدلا.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.