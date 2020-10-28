لقاء الخميسي بفستان قصير في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

تألقت الفنانة لقاء الخميسي بإطلالة مميزة في سادس أيام مهرجان الجونة بدورته الرابعة، وظهرت وهي ترتدي فستانا قصيرا.

واعتمدت قصة الفستان البيج بالكامل على الطبقات المتعددة، وهو بتصميم وان شولدر، ويزينه حزام أسود من المنتصف، وأمسكت بيدها كلاتش أسود.

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واعتمدت لقاء على تسريحة شعر الكحكة مع مكياج هادئ بدرجات النيود، مع إكسسوارات سيلفر بسيطة.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.