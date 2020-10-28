فيديو.. رانيا يوسف: أنا مجنونة وبحب الملابس الجريئة واللي مش عاجبه يغير المحطة

علاقات و مجتمع

قالت الفنانة رانيا يوسف، خلال برنامج "mbc trending"، إن تصريحها: "الإنسان في الغابة كان بيحارب الديناصورات، لذلك نستطيع محاربة كورونا"، لم تكن تقصد منه حرب الديناصورات، ولكنها كانت تقصد أن الإنسان يستطيع أن يتأقلم، وأنها أرادت توصيل الرسالة بطريقة كوميدية.

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وأضافت: "أنا جريئة وأحب أن تكون إطلالاتي جريئة، ومن لا يعجبه يغير المحطة كما يقال، وقلة الأدب والتعليقات السلبية ليست إلا لأشخاص مرضى، وليس على المريض أو المجنون حرج"، واختتمت رانيا: "أعترف بأنني مجنونة وغير تقليدية".

وأثارت الفنانة رانيا يوسف، الجدل في خامس أيام خلال الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي، بظهورها بفستان قصير مكشوف من الصدر، مما أثار غضب جمهورها، وواجهت العديد من الانتقادات.