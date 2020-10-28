الصور الأولى من زواج البلوجر سلمى الكاباريتي "سنجوب" ورد فعل طليقها

لايف ستايل

نشرت رانيا سامي، الصور الأولى من حفل زفاف البلوجر، سلمى الكاباريتي الشهيرة بـ"سنجوب"، موضحة أنها من قامت بتصميم فستان زفافها "هاند ميد".

وأظهرت الصور "سلمى" بفستان زفاف أبيض، له أكمام مروحية شفافة، وهو موضة زفاف هذا الموسم، مع تاج بسيط، وتسريحة شعر كلاسيكية، وطرحة تُل طويلة.

Advertisements

الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حتى باتت صور الزفاف تضج على "السوشيال ميديا"، خاصة إن "سلمى" اقترن اسمها لفترات عديدة بزوجها السابق المصور حسام عاطف "أنتيكا".

وكانت البلوجر المعروفة باسم "سنجوب" أعلنت خطبتها عبر حسابها على إنستجرام، خلال أشهر، بكلمات رومانسية: "ينظر في عينيك ويُخبرك أنه يُحبك لأنك الأجمل.. رغم عيوبك الكثيرة يُحبك وكأنه لا يوجد على الأرض سواك".

وتفاعل معها متابعوها للمباركة: "إيه البهجة دي"، "ربنا يتمللك بخير"، "أقسم بالله تستاهلي كل خير".

أسرع Move On

خطبة "سنجوب" لم تتوقف عند مباركة متابعيها، فهي البلوجر التي انفصلت عن طليقها المصور حسام عاطف، الشهير بـ"أنتيكا"، الأمر الذي أثار حالة الحزن على السوشيال ميديا، بسبب قصة الحب التي جمعت الثنائي طيلة 8 أعوام لتنتهي بالزواج، لكنه لم يدم طويلًا إذ أعلن الثنائي انفصالهما في نوفمبر من العام الماضي.

قرابة الـ4 أشهر المدة التي مضت على طلاق "سنجوب"، قبل إعلانها خطبتها، التي أثارت الجدل عبر "السوشيال ميديا" بسبب المدة القصيرة على الدخول في علاقة عاطفية أخرى، ليصف بعض الرواد الخطبة الثانية بـ"أسرع Move on دا ولا إيه".

رد فعل طليق أنتيكا على الزفاف

ونشر المصور حسام أنتيكا، طليق الأخيرة، بالتزامن مع صور زفافها، منشور عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلًا: "من مكاني هذا أحب أشكر نفسي على إني على طول بطور من نفسي ومهما وقعت برجع تاني أقف على رجلي وبرمي كل حاجة ورا ضهري وأفكر في مصلحتي وشغلي وحياتي وأعرف إن مفيش حاجة دايمة غير أهلي، وإني عندي عزيمة وإرادة للحاجة اللي عاوز أعملها ومش ببطل أحارب غير لما أجيبها وإني رجعت تاني ثقتي في نفسي".