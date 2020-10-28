بعد إعلانها إجراء عملية جراحية.. تعرف على مرض الإعلامية بسمة وهبة

صحة

خضعت الفنانة بسمة وهبة إلى إجراء عملية جراحية في أمريكا استغرقت 10 أيام، بعد إجراء عملية في المعدة، بسبب إصابتها بسرطان المعدة الذى تسبب في إصابتها بنزيف في المعدة.

وقالت بسمة وهبة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحكاية" مع الإعلامى عمرو أديب، إنها كانت تعانى من مشكلة صحية في المعدة منذ فترة طويلة، وسافرت على إثرها للولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ 6 أشهر عانت من الأعراض مرة أخرى، مبينة: "حصلي نزيف في إحدى الإجازات الصيفية، وذهبت إلى لندن على الفور لمتابعة التطورات الصحية لمعدتى، والطبيب قالى حتى مش عايز أعمل منظار وكتبلى علاج والحمد لله جاب نتيجة".

ومن أسباب سرطان المعدة كما جاءت في موقع "Mayo Clinic".

أسباب سرطان المعدة

يبدأ السرطان عندما يحدث خطأ (طفرة) في الحمض النووي للخلية.

تتسبب الطفرة في نمو الخلايا وانقسامها بسرعة ومواصلتها للعيش في حين تموت الخلايا الطبيعية.

تكوّن الخلايا السرطانية المتراكمة ورمًا يمكنه التفشي إلى التشريحات المجاورة. ويمكن أن تنفصل الخلايا السرطانية عن الورم لتنتشر في الجسم بأكمله.

توجد علاقة قوية بين نظام غذائي غني بالأطعمة المملحة والمدخنة وسرطان المعدة الموجود في الجزء الرئيسي من المعدة.

أعراض سرطان المعدة

من أعراض سرطان المعدة

التعب.

الشعور بالانتفاخ بعد تناول الطعام.

الشعور بالامتلاء بعد تناول كميات صغيرة من الطعام.

الشعور بحرقة القلب الشديدة والدائمة.

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الإصابة بعسر هضم شديد.

الشعور بغثيان دائم ودون سبب واضح.

ألم بالمعدة.

القيء المستمر.

طرق الوقاية من سرطان المعدة

لا توجد طرق واضحة للوقاية من سرطان المعدة، ولكن يمكن اتخاذ خطوات لتقليل خطر الإصابة بسرطان المعدة.

التمارين

ترتبط ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بانخفاض خطر الإصابة بسرطان المعدة.

ممارسة الأنشطة البدنية في النهار في معظم أيام الأسبوع.

تناول المزيد من الفاكهة والخضروات.

محاولة تضمين المزيد من الفواكه والخضراوات في النظام الغذائي اليومي.

اختر نظامًا غذائيًا غنيًا بمجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات الملونة.

قلل من تناول الأطعمة المدخنة والمالحة.

الإقلاع عن التدخين.

تحدث مع طبيبك إذا كنت تعاني خطرًا متزايدًا للإصابة بسرطان المعدة.