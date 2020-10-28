زوج ابنة نجلاء فتحي عن صورة حمله حذاءها: "شايلة البيت على راسها 15 سنة"

علاقات و مجتمع

رد المخرج محمد خضر، زوج ابنة الفنانة نجلاء فتحي، على الانتقادات الواسعة التي طالته بسبب صورتهما في مهرجان القاهرة وهو يحمل حذاء الأخيرة، عبر حسابه على موقع التواصل "فيسبوك".

وكتب "خضر": "عندي بس تعليقين صغيرين عايز أقولهم لمن يهمه الأمر، بالنسبة للصورة بتاعتي أنا ومراتي، الصورة دي اتاخدت وإحنا مروحين الساعة 1:30 صباحاً من حفل الافتتاح (مش وإحنا داخلين حفل الافتتاح) أكيد مش هدخل حفلة شايل جزمة مراتي وماشي".

وتابع: " بعد 6 ساعات من الحفل، وإحنا خارجين باب الخروج كان زحمة وكل الناس خارجة منه (فنانين وغير فنانين ومصورين وكاميرات فيديو).. ومراتي أكيد بعد 6 ساعات رجلها تعبت زي أي واحدة رجلها بتتعب في أي فرح.. فقلعت الجزمة! فمن الطبيعي ومن الرجولة ومن الأدب إن أنا اللي انزل أجيب الجزمة (مش هخلي مراتي توطي وسط الناس أكيد) ودي لا حاجة تعييني ولا تقلل مني".

واستطرد المخرج: "واحدة شايلة بيتي على راسها 15 سنة، مش هاشيل جزمتها 15 دقيقة؟ المهم ضربت بعيني لقيت ممر السجادة الحمرا مفتوح وفاضي قولت لها ياللا نخرج من هنا أسرع، ولقينا المصور العزيز محمد حامد بيطلب مننا صورة فاوقفنا 3 ثواني بالظبط.. ابتسمنا واخدنا الصورة وخلعنا.. والراجل تفضل مشكوراً وبعت لي الصورة على الفيسبوك وبصراحة الصورة لذيذة.. ولما حطيتها عندي لقيتها بيتعمل لها شير روحت قافلها للأصدقاء فقط بس كدة".

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وتابع زوج ابنة الفنانة: "الناس اللي بتسأل أنا ازاي في المهرجان بعد المشاكل أنا بفضل ربِنَا وبفضل دعواتكم أعلنا السنة اللي فاتت عن عقد تصالح مع محمد، وأخدت حقوقي وبقيت ضيف شرف المهرجان كل سنة والسنة ديه اسمها سنة الصلح خير، وديه تاني سنة ليا في المهرجان كا ضيف شرف انا ومراتي.. وشكرت عندي عالفيسبوك كل الناس اللي وقفوا جنبي وتمنياتي بالتوفيق لمهرجان الجونة".

مهرجان الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، وحرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، التي كانت حققت نجاحا كبيرا، وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.