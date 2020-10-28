فستان مختلف.. إطلالة جديدة لأمينة خليل على السجادة الحمراء في الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

ظهرت الفنانة أمينة خليل على الريد كاربت في اليوم السادس من مهرجان الجونة في دورته الرابعة بفستان مختلف.

تميز الفستان بأنه مصمم بثلاثة ألوان مختلفة، هم الأسود من عند الصدر المصمم على شكل v والأسود في المنتصف عند الخصر وينتهي باللون الأخضر.

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نسقت أمينة مع الفستان كلاتش ذهبي، وإكسسوارات ذهبية في يدها، وتركت شعرها مسندلا ولم تعتمد تصفيفة شعر، كما اختارت مكياج بألوان النيود.

وانطلق مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19)، ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.