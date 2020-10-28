محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي:
تصوير- علاء أحمد:
ظهرت الفنانة جميلة عوض بإطلالة جديدة، على السجادة الحمراء، خلال حضورها فعاليات اليوم السادس من مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة.
وارتدت جميلة عوض جمبسوت باللون الروز، بقصة الأوف شولدر المنسدل، مزودًا بأكمام، واعتمدت مكياجًا قويًا، ونسقت مع الإطلالة شنطة باللون الأسود، مع إكسسوارات مكونة من كوليه، وتركت شعرها منسدلا، ونسقت مع الإطلالة حذاء باللون الكاشمير.
وانطلق مهرجان "الجونة السينمائي" في دورته الرابعة، مساء الجمعة الماضي، تحت شعار "الإنسان والحلم"، والتي تستمر فعالياته حتى 31 أكتوبر، بمشاركة عدد كبير من نجوم الفن في مصر والعالم، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد-19)؛ ليصبح المهرجان هو الأول في مصر والعالم العربي الذي يُقام منذ الجائحة.
ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، على مدار 8 أيام؛ لمتابعة فعاليات المهرجان، ويحرصون على الظهور في أبهى حُلّة، وبإطلالات تخطف الأنظار دائمًا على صفحات التواصل الاجتماعي بتصميمات الفساتين والبدلات الراقية والصاخبة والجريئة وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بإطلالة ساحرة وجريئة.. جميلة عوض تتألق بجمبسوت قصير في "الجونة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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