محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ندى سامي: يحدث تصلب الشرايين نتيجة ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، وترسبه بالجدران الداخلية للأوعية الدموية، مما يعيق عملية تدفق المحمل بالأكسجين من القلب إلى باقي الأعضاء الحيوية، مما يزيد فرص الإصابة ببعض الأمراض الخطيرة، وأبرزها السكتات الدماغية والنوبات القلبية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مضاعفاته خطيرة.. 5 أطعمة للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.