بعيون النقاد.. أخطاء إطلالات الفنانات في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت نور إبراهيم:

تصوير: علاء أحمد

تطل النجمات على السجادة الحمراء خلال فعاليات أيام مهرجان الجونة السينمائي في دورته الرابعة، بإطلالات مختلفة ومتنوعة.

تنال بعض الإطلالات إعجاب الجمهور، ولكن ماذا عن أخطاء التنسيق واختيار الأزياء، هذا ما سنعرضه من خلال استطلاع آراء ناقدي الموضة المصري محمود الشريف واللبناني إيلي حنا.

كندة علوش:

أشار ناقد الموضة إيلي حنا إلى أن إطلالة الفنانة كندا علوش في اليوم الخامس من المهرجان ناعمة ومرتبة، ولكنها سادة ولا يوجد بها أي شئ ملفت، ما يجعل الجمهور لا يتذكرها بعد انتهاء المهرجان.

وظهرت كندة مرتدية فستان أحمر شيفون شفاف، ويظهر من أسفله توب بنفس اللون، وبدى الفستان خالِ من النقوش والرسومات.

لقاء الخميسي:

طلّت النجمة لقاء الخميسي في اليوم الخامس من المهرحان بفستان أسود أنيق، وعلق إيلي على إطلالتها قائلاً: "كتير حبيت شعرها ومكياجها وهي طالعة كتير حلوة، والفستان كمان مرتب ولابقلها"، ولكن اعترض على شئ بالإطلالة وعلق قائلاً: "بس فيه شي واحد ما حبيته أبدا بالفستان.. احزروا شو"، وعلق العديد من متابعينه ليجيبوه قائلين "البطانة البيضاء".

وفي إطلالة أخرى للقاء علق عليها الناقد محمود الشريف قائلاً: "حبيت الطاقة الإيجابية اللي في اللوك طالعة قمر وفريش اللوك غنى بالـprints بس طالع منسق الميك آب والشعر روعة، الـclutch كويس المجوهرات حلوة أوى، بس العقد مكنش لى لزوم".

بشرى:

علق إيلي على إطلالة بشرى في اليوم الخامس قائلاً: "صحيح الفستان مش من اللي كتير بتعجبني شخصيا بس ما فينا ننكر انه حلو وglamorous وفخم، والأهم إنه تصميمه عاطي جسمها شكل حلو و مرتب".

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واعترض على جزء بالفستان: "بس لو الفستان نفسه بدون الحركة اللي عند الصدر والأكتاف، كان رح يكون أجمل"، مضيفاً أن تصفيفة الشعر والمكياج بإطلالتها مناسبين جداً، مشيراً إلى أن بشرى تتقدم تدريجياً خلال أيام المهرجان.

بينما علق الناقد محمود شريف على فستان بشرى وقال: "حلو جدا اختيار الفستان راقى ولايق عليها جدا وأظهر جسمها بشكل أنيق، والميك آب والشعر منسقين واختيار المجوهرات موفق و On Point"، والفستان من تصميم فؤدا سركيس.

أما عن إطلالة بشرى في اليوم الرابع علق إيلي عليها قائلاً: "بغض النظر عن أنه التصميم مستوحى من أحد تصاميم زهير مراد، و بغض النظر عن وجود بطانة ظاهرة مقطوشة، ولكن الإطلالة أفضل بدرجات من إطلالاتها بأول ثلاثة أيام".

وأضاف إيلي أن اللون يتناسب مع لون بشرتها وأن تصميم الفستان رائع، ولكن وجود الحزام غير مناسب وعريض.

ياسمين صبري:

أعجب إيلي بفستان ياسمين صبري في اليوم الأول وقال إنه قطعة فخمة، من حيث اللون والتصميم، ولكنه من الجزء العلوي أظهر ياسمين عريضة، وأشاد بلون شعرها الغامق الجديد، وصنفها من ضمن أفضل الإطلالات في المهرجان.

هدى المفتي:

أعرب إيلي عن إعجابه بإطلالة هدى المفتي في اليوم الأول، وقال إنها من أجمل وأشيك الإطلالات بالمهرجان.

ذكر أن الفستان كلاسيكي وأنيق بنفس الوقت، كما أنه مناسب للحدث ولقوامها، كما أن اختيار الإكسسوارات موفق.

لكنه اقترح أنها من الأفضل كانت تختار أحمر شفاه أغمق حتى يعطي حياة للفستان، متابعا: "التنسيق بشكل عام موفق وكافي وما بيحتاج الفستان اكثر من هيك... و حبيت انه ياسمين غمّقت شعرها لانها لابقلها اكثر".

روجينا:

وعن إطلالة روجينا في اليوم الرابع من مهرجان الجونة علق الناقد محمود شريف وقال: "شيك وأنيقة طالعة Elegant Lady بجد و كل حاجة منسقة جدا الميك اب والشعر تحفة والمجوهرات اختيارها موفق حبيت اللوك".