محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

معظم من يبحثون عن عمل لا يحبون عبارة "سنتصل بك لاحقا" لأنه يعتبر ذلك بمثابة أنك لست مناسبًا لهذا العمل.

بعد إجراء مقابلة غير ناجحة، نخمن هل نفتقر إلى الخبرة أم أن الموظف الذي أجرى المقابلة فشل في تقدير مهاراتنا بالكامل؟.

هنا يكشف Bright Side 6 طرق بسيطة للإجابة على الأسئلة الصعبة أثناء مقابلات العمل.

ما هي نقاط ضعفك؟

لا تمزح بشأن نقاط ضعفك وتضحك عليها، ولكن اعترف بها بصدق بدلاً من ذلك، أروع شيء بالنسبة للشخص الذي يجري المقابلة معك هو أن تريه كيف حولت نقاط ضعفك إلى مزايا.

على سبيل المثال، منذ عام مضى، كانت إجادتك للغة الإنجليزية سيئة جدًا، لكنك قمت بالتسجيل في دورات اللغة ويمكنك الآن التحدث باللغة الإنجليزية بطلاقة.

كيف يصفك زملاؤك؟

ربما يريد شخص ما أن يقول شيئًا ساخرًا أو يثني على نفسه بشكل صريح عند الإجابة على سؤال كهذا، لكن يجب ألا تفعل ذلك.

الهدف من المحاور هو معرفة ما إذا كان المرشح للعمل يمكنه تقييم نفسه بشكل معقول.

يمكنك الإجابة عن السؤال تقريبًا بالطريقة التالية، "أعتقد أن الناس يقدرون ... أكثر مني"، وهل أنت مستعد دائمًا للمساعدة عندما يتعذر على الزملاء عمل شيء ما؟ ممتاز، تحدث عنها.

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لن تبدو هذه الإجابة مبهجة، لكنها في نفس الوقت فرصة أخرى لإظهار نفسك بشكل جيد.

"لو كنت فاكهة، ماذا ستكون؟"

الهدف من هذه الأسئلة المجردة هو رؤية رد فعل المرشح للعمل عليها في الوقت الفعلي، هل سيشعرون بالارتباك، أو يتجاهلون السؤال، أو يقولون إنهم لا يفهمون السؤال؟، كل هذا يمكن أن يُظهر للمحاور كيف سيتصرف الموظف المحتمل في مواقف غير متوقعة في العمل، لا توجد إجابة صحيحة لهذا النوع من الأسئلة، لا يهم ما إذا كنت ستختار برتقالة أو تفاحة (ومع ذلك، إذا قمت بتسمية بعض الفاكهة الغريبة، فقد يقدر المحاول تفكيرك غير القياسي)، أهم شيء هو ألا تبدأ بالشعور بالتوتر بل أن ترد بهدوء وبابتسامة وشرح إجابتك.

"صِف نفسك بكلمة واحدة"

يمكنك استخدام كل من الصفات والأسماء لوصف نفسك، لا تختارهم بشكل عشوائي، ولكن بدلاً من ذلك اخترهم بناءً على موقعك في المستقبل، هل تطمح لشغل منصب رئيس القسم؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فأجب "القائد"، هناك أيضًا إجابات لوصف نفسك مثل "الواقعي" أو "المنفتح".

"إذا توقفنا عن دفع المرتب لك، هل ستستمر في العمل معنا؟"

عادة، يجيب المرشحون بـ "نعم" لأنهم يعتقدون أن هذا هو بالضبط ما يتوقعه صاحب العمل المحتمل منهم، التفاني والالتزام الكاملين.

في الواقع، الأمور مختلفة قليلاً- من المحتمل أن يرغب صاحب العمل في العثور على موظف يعرف قيمة مهاراته المهني،. هذا هو السبب في أن الإجابة الصحيحة هي "ليس حقًا".

"هل لديك أي أسئلة لي؟"

سيكون الأمر مثاليًا إذا استعدت لذلك وقررت ما ستطلبه من المحاور.

لا تطرح أسئلة حول الأشياء التي يمكنك بسهولة العثور على إجابات لها في وصف الوظيفة الشاغرة أو على موقع الشركة على الويب في الوقت نفسه، على سبيل المثال، يمكنك محاولة معرفة سبب رحيل الموظف السابق الذي كان في هذا المنصب، سيساعدك ذلك على قتل عصفورين بحجر واحد: ستثبت وجود مهارات تحليلية وستكون قادرًا على تجنب أخطاء سلفك عند بدء العمل.