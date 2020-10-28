اطلالات عصرية لنانسي عجرم بالجينز

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تتميز النجمة اللبنانية نانسي عجرم بأسلوبها المحبب الى القلب والعصري، فهي فضلاً عن أنها تتميز بفساتينها السهرة الجميلة والناعمة التي تتتألق بها خلال حفلاتها ومناسباتها الخاصة، الا أن يومياتها النهارية لا تفارقها اطلالات الجينز العصرية التي تليق بها جداً. لذا تعرفي الى أبرز اتجاهات نانسي عجرم وكيف يمكن أن تعتمدي أسلوبها بالطرق الصحيحة ودون أن تبالغي بالموضوع أبداً.

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أسلوب عصري وجميل

اطلالات نانسي عجرم



تعشق نانسي عجرم ارتداء الجينزات بمختلف أشكالها وتركز بشكل كبير على قصة الـ Coupe Cigarette التي تليق بها أي التي تأتي بأقدام صيقة من الأسفل. هذا وتنسق الجينز مع بلوز عصرية ذات طابع رياضي أو قمصان حريرية منسدلة. وفي بعض الأحيان نراها تنسق البليزر مع سراويل الجينز لاطلالة تجمع بين الطابعين العصري والكلاسيكي.

أما من حيث الأحذية فتعمد نانسي الى التنويع في أشكالهم، فتارةً تختار اطلالة رياضية بامتياز من خلال تنسيق حذاء رياضي عصري مع الجينز وتارةً تختار صيحة البوتس معه وفي أحيان أخرى تختار الـ Pump معه.

واللافت في الموضوع أن مختلف هذه الأساليب تليق بها وتعكس شخصيتها المرحة والأنيقة والعفوية في نفس الوقت.

ومن جهة نرى في بعض الأحيان نانسي متألقة بموضة الجينز الكلاسيكي Straight Cut الذي يمنحها طولاً اضافياً نظراً لقصته المستقيمة.

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اعتمدي أسلوب نانسي عجرم بالدنيم

اطلالات نانسي عجرم



أنت أيضاً سيري على خطى نانسي عجم في اعتماد الجينز واتبعي القواعد التالية:

- في حال كنت قصيرة القامة، اياكي واعتماد الجينز ذات الأرجل الواسعة خصوصاً مع حذاء مسطح لأنه سيظهرك أكثر قصراً. هذه القاعدة تنطبق على القصيرة والعريضة معاً.

- اعتمدي موضة الجينز الضيق من الأسفل أو ما يعرف في عالم الموضة بالـ Coupe Cigarette مع أحذية ذات طابع رياضي لأنها موضة الموسم وغزت منصات عروض الأزياء العالمية.

- يمكنك التنويع في أكسسواراتك مع الدنيم، اذ يمكنك مت بين أكسسوارات باللون الأزرق أو الكحلي أو الأسود أو حتى التوجه نحو أكسسوارات عصرية ملونة تزيد من رونق وحيوية الدنيم.

- الجميل في الدنيم أنه يليق مع مختلف أنواع السترات وألوانها، فيمكنك اعتماد الجلد معه أو الفرو أو الشامواه أو التويد أو غيرها من الأقمشة المتنوعة التي تليق بفصل الشتاء.

- مختلف أنواع الذهب تليق مع الدنيم لضا يمكنك التنويع في مجوهراتك، وننصحك بأن تركوي على التوباز الأزرق لأنه سيتناغم معه بقوة وسيعكس أسلوباً جميلاً.

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