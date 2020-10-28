أسماءعربية وعالمية وراء أفخم إطلالات نجمات مهرجان الجونة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - مع بدء فعاليات مهرجان الجونة في الـ23 من شهر أكتوبر الجاري، حرصت العديد من النجمات على الظهور على السجادة الحمراء للمهرجان بإطلالات مميزة وأنيقة، من أبرز الماركات العالمية وأشهر مصممي الأزياء العرب.

وقد اشتهر مهرجان الجونة خلال السنوات الأخيرة بأنه مهرجان الإطلالات الفخمة والفساتين المميزة للنجمات العرب، إذ تحرص كل نجمة على السير يومياً على السجادة الحمراء للمهرجان خلال حفلي الافتتاح والختام والعروض الخاصة للأفلام، بفساتين ومجوهرات من أشهر الماركات العالمية والمصممين العرب.

وفي هذا الألبوم، جمعت لكِ "الخليج 365.نت" مجموعة من إطلالات النجمات العرب، ما هي الماركات والمصممون الذين زينوا أفخم إطلالات نجمات مهرجان الجونة؟



يسرا



يرى الكثيرون أن يسرا ستظل من أكثر النجمات العرب أناقة وجمالاً مهما مر الزمن، فهي دائماً تلفت الأنظار بجمالها وابتسامتها الساحرة على السجادة الحمراء في مختلف المهرجانات العربية والعالمية.

وتختار يسرا دائماً أجمل الإطلالات على السجادة الحمراء، فهي من النجمات العرب اللاتي تُحسنّ اختيار إطلالات أنيقة وفخمة في مختلف المناسبات.

وفي مهرجان الجونة، حضرت يسرا حفل الافتتاح بإطلالة أنيقة وناعمة من ماركة Stéphane Rolland، حيث اختارت فستاناً أنيقاً واسعاً باللون الفوشيا، واعتمدت معه حذاء وحقيبة يد من ماركة Christian Louboutin، أما المجوهرات فاختارت مجوهرات ذهبية أنيقة لمصممة المجوهرات المصرية الشهيرة عزة فهمي.

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وفي إطلالة أخرى مميزة ليسرا خلال فعاليات مهرجان الجونة، ارتدت توبْ وبنطلوناً، في إطلالة تجمع بين العملية والأناقة، اختارتها من أشهر الماركات العالمية، حيث اعتمدت بنطلوناً باللون الأسود من ماركة PINKO، مع توب أنيق من الساتان الوردي من ماركة Elisabetta Franchi، أما الشنطة فاختارتها من ماركة مصرية حققت شهرة واسعة بين النجوم مؤخراً، وهي الماركة التي تحمل اسم ALIEL، فيما اختارت يسرا مع هذه الإطلالة المميزة مجوهرات أنيقة الألماظ من ماركة Rapture.

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نسرين طافش



تعُد الممثلة السورية نسرين طافش من أكثر النجمات العرب أناقة، حيث تحرص دائماً على الظهور بإطلالات مميزة وفخمة تلفت الأنظار على السجادة الحمراء.

ومن أجمل إطلالات مهرجان الجونة هذا العام، الإطلالة الأنيقة التي ظهرت بها طافش على السجادة الحمراء للمهرجان في أحد العروض الخاصة، حيث اختارت فستاناً أنيقاً باللون الأحمر من تصميم يوسف الجسمي، وهو الفستان الذي اعتمدت معه مجوهرات أنيقة من تصميم Jewelry Iram.

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ريا أبي راشد



كعادتها تختار المذيعة اللبنانية ريا أبي راشد دائماً أجمل الإطلالات وأفخمها على السجادة الحمراء للمهرجانات العالمية التي تحضرها.

وفي مهرجان الجونة، اختارت ريا أبي راشد مجموعة من الإطلالات المميزة، أعجبتنا منها هذه الإطلالة الأنيقة لحفلة الافتتاح، التي اختارت لها فستاناً مميزاً لمصمم الأزياء اللبناني الشهير زهير مراد، واعتمدت معه شنطة من ماركة Jimmy Choo، فيما أكملت إطلالتها الأنيقة بمجوهرات مميزة من ماركة Pomellato الإيطالية الشهيرة .

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وفي إطلالة أخرى أكثر فخامة، لفتت ريا أبي راشد الأنظار على السجادة الحمراء بفستان مميز باللون الأسود من ماركة Valentino، واعتمدت معه مجوهرات من ماركة Pomellato.

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منة شلبي



حرصت النجمة المصرية منة شلبي على حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة ناعمة وأنيقة، حيث اختارت فستاناً مميزاً من تصميم جورج حبيقة، وهو فستان باللون الذهبي بدون أكمام ذو صدر بتصميم حرف V، مع تنورة واسعة ذات ذيل طويل.

واعتمدت منة شلبي مع هذه الإطلالة الناعمة، مجوهرات أنيقة من الذهب الأصفر، من تصميم Dima Jewelery .

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ستيفاني صليبا



لفتت الفنانة اللبنانية ستيفاني صليبا الأنظار إليها خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة بإطلالة أنيقة وفخمة على السجادة الحمراء، حيث أطلت بفستان أنيق من تصميم جورج حبيقة، وهو الفستان الذي صُمم باللون الأزرق الفاتح المُطرز بالترتر والخرز باللونين البنفسجي والفضي، فيما تم تصميمه بأكمام طويلة مع تنورة منفوشة تكشف إحدى الساقين، وذات ذيل طويل.

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وفي إطلالة أكثر نعومة وأناقة، ظهرت صليبا على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة بفستان أنيق باللون الأسود من تصميم مصممة الأزياء اللبنانية ناتالي كرم، وهو الفستان المُصمم بأكمام طويلة وتنورة ماكسي مفتوحة من الخلف، مع ظهر مكشوف.

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تُعد الممثلة المصرية رانيا يوسف من أبرز الفنانات العرب في مهرجان الجونة هذا العام، حيث وقع اختيارها على العديد من الإطلالات المميزة التي لاقت استحساناً كبيراً بين أغلب الحضور.

وفي إحدى إطلالاتها اختارت رانيا يوسف إطلالة مميزة لفستان أنيق من تصميم Philipp Plein، كما اعتمدت حذاءً من نفس الماركة أيضاً، إضافة إلى مجوهرات مميزة من الألماس من Glamour Jewelry

ويتميز فستان رانيا يوسف بالبساطة والأناقة حيث تم تصميمه بتصميم مخطط من مجموعة ألوان هي الأسود والروز والأزرق الفاتح، المُطبع بالنجوم، إضافة إلى الدانتيل الأسود الذي يغطي الصدر.

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وفي إطلالة أخرى مميزة، ظهرت رانيا يوسف أثناء حضور إحدى الحفلات على هامش فعاليات المهرجان، بفستان أسود قصير من تصميم ماركة Aniye by ، وهو الفستان الذي يجمع بين التصميم الكلاسيكي للتوب، المستوحى من تصميم بدلة سوداء ذات ياقات بيضاء وبدون أكمام، فيما تم تصميم تنورته من التل الكشكش الأسود، لإطلالة أكثر عصرية وأناقة.

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ميساء مغربي



اختارت النجمة ميساء مغربي واحدة من أجمل وأفخم إطلالات حفل افتتاح مهرجان الجونة، حيث أطلت بفستان أنيق باللون الأسود ذي تصميم كب وتنورة منفوشة من ماركة Michael Cinco، واعتمدت معه مجوهرات من Vhernier .

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أيتن عامر



في إطلالة مميزة وأنيقة، حضرت الممثلة المصرية أيتن عامر حفل افتتاح مهرجان الجونة برفقة زوجها مدير التصوير المصري محمد عز العرب، بفستان من تصميم ماركة Pronovias العالمية، وهو الفستان الذي اعتمدت معه مجوهرات أنيقة من Jewelry Iram، لإطلالة أكثر فخامة.

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