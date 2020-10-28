أزياء كلاسيكية من خزانة شيماء سليمان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - القطع ذات الطابع الكلاسيكي لا غِنَى عنها في خزانة كل امرأة عصرية؛ حيث تمنحها مزيجًا فريدًا من الجاذبية والأناقة، وتعتبر إطلالة مثالية للمناسبات المهمة، وكذلك المشاوير اليومية، ومن أبرز الفنانات والمشاهير ارتداءً لهذا الطابع المغنية والممثلة الكويتية شيماء سليمان، حيث اعتمدت هذا العام الكثير من الإطلالات الكلاسيكية بأسلوب ناعم ومناسب لموضة ٢٠٢٠، ومن وحيها نُلهمك -عزيزتي- عدة خيارات لتتألقي على غرارها.



إطلالة راقية ومرحة بأسلوب كلاسيكي من شيماء سليمان

إطلالة راقية ومرحة



في إطلالة مرحة وأنيقة مناسبة للشابات تألقت شيماء سليمان بفستان أزرق مزين بأزرار بيضاء من المنتصف، ومصمم بتداخلات القماش الأبيض على الأطراف، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر، مع قبعة من القش البُني.

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الفساتين الحمراء بالتصاميم الكلاسيكية

الفساتين الحمراء



لا يقتصر النمط الكلاسيكي على ألوان وظلال داكنة، ومع ذلك فإن اختيار ألوان زاهية وجذابة لا يتناسب مع المبدأ الأساسي للكلاسيكيات، فيميل هذا الطابع من الأزياء إلى الألوان المحايدة الجذابة كالأحمر، لذا نقدم لكِ من شيماء سليمان إطلالة بفستان أحمر محتشم مصمم بقصة طويلة ومزين على الأطراف والمنتصف بخط أبيض ناعم، إلى جانب ربطة العنق، وأكملت إطلالتها باللون الأبيض مع تسريحة الشعر المربوط والمكياج الناعم.

وفي الإطلالة الثانية تجملت بفستان أحمر مصمم بخصر ضيق وأكمام قصيرة منفوخة مع فتحة جانبية في الأسفل، وأكملت مظهرها بعقد من اللؤلؤ وحذاء بكعب شفاف، مع تسريحة الشعر الويفي المرفوعة، والمكياج المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

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خيارات الأزياء السوداء من شيماء سليمان

الأزياء السوداء



يعتمد الأسلوب الكلاسيكي في الأزياء على تداخل اللونين الأبيض والأسود بطرق أنيقة ومفعمة بالجاذبية والرقي، لذا تأنقت شيماء بفستان أسود واسع مصمم بأكمام قصيرة منفوخة ومزينة بمطاط مع قصة ناعمة في الرقبة، وأكملت تفاصيل الإطلالة باللونين الأسود والأحمر، واعتمدت تسريحة الشعر المرفوع مع طلاء الشفاه الأحمر، وفي إطلالة أخرى ارتدت تنورة سوداء بكسرات ناعمة مع بلوزة زرقاء مزينة بطبعات ناعمة ومصممة بأكمام منفوخة تضيق في الأسفل لخيار عملي ناعم.

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إطلالات شيماء سليمان بالفساتين المطبوعة

إطلالات شيماء سليمان بالفساتين المطبوعة



يعتمد النمط الكلاسيكي على استخدام مواد طبيعية عالية الجودة، ويمكن أن تكون من أقمشة القطن أو الصوف أو الكتان، بالإضافة إلى استخدام الأقمشة المطبوعة بألوان كلاسيكية ناعمة، ومن أبرز القطع المطبوعة بالأسلوب الكلاسيكي ظهرت شيماء بفستان سماوي طويل مصمم بقصة ناعمة في الرقبة، ومطبوع بالزهور الزهرية والصفراء بأسلوب أنيق وراقٍ.

وفي خيار آخر أطلت بفستان ميدي أبيض مصمم بأكمام منفوخة ومزين بطبعات الزهور الناعمة في الأسفل لخيار بسيط وأنثوي، كما اختارت فستانًا أخضرَ منقطًا بالأبيض ومزينًا بمطاطات ناعمة، واختارت تسريحة الشعر المجعد، ونسقت في الإطلالة الرابعة فستانًا بنيًّا مزينًا بقماش الدانتيل الأبيض في الأطراف، إلى جانب الطبعات البيضاء بالأشكال الهندسية.

