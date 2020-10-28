قفاطين مغربية مستوحاة من دينا أقصبي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - دينا أقصبي مؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي يتابعها حسابها على الإنستجرام أكثر من مليون و٥٠٠ ألف متابع، وتعرض على صفحتها العديد من الصور والفيديوهات التي تتحدث عن خبرتها في تنسيق الأزياء، وتعبِّر عن حبها وشغفها بعالم الموضة والجمال، ومن وحي حسابها على الإنستجرام نقدم لكِ -عزيزتي- عدة موديلات للقفاطين المغربية لتتأنقي بأسلوبها.. فإليك الخيارات.



تنسيقات القفاطين السوداء لفخامة ملكيَّة

تنسيقات القفاطين السوداء لفخامة ملكيَّة



إن كنتِ بحاجة لقفطان فاخر باللون الأسود يمكنك أن تستوحي من دينا أقصبي بعض الأفكار، حيث تألقت بقفطان أسود مصمم بخصر ضيق يتسع من الأسفل ومزين بالتطريزات الذهبية في المنتصف وعلى الأكمام لخيار مناسب للسهرات، وفي إطلالة أخرى اختارت قفطانًا أسودَ من قماش المخمل الشتوي المزين بالتطريز الذهبي في الجزء العلوي، والزهور الحمراء على الجانبين، وأكملت دينا هذه الإطلالة بتسريحة مرفوعة للشعر مع الأقراط الضخمة والمكياج القوي.

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إطلالات القفاطين البيضاء لخيار ناعم

إطلالات القفاطين البيضاء لخيار ناعم



إن كنتِ ممَّن يفضلن خيارات القفاطين البيضاء لتمنحك إطلالة ناعمة أو تبرز قوامك الممشوق، يمكنك أن تطلي بقفطان أبيض مزين بطبعات اللون الأخضر مع الفصوص الخضراء والبيج، وأكملي إطلالتك بحزام ذهبي ذي فصوص خضراء للخصر، مع إكسسوارت خضراء على طريقة دينا أقصبي، والتي أكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الزهري، ولخيار آخر نسقت قفطانًا أبيضَ ملكيًّا تزينه طبعات اللون الأبيض والبنفسجي، مع وشاح أبيض وإكسسوارات ملكيَّة مكونة من أقراط فضية ضخمة وتاج فضي، ومن الناحية الجمالية لجأت للمكياج القوي المرتكز على طلاء الشفاه الأحمر مع تسريحة الشعر المنسدل.

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خيارات القفاطين ذات الألوان الفاتحة للصباح

خيارات القفاطين ذات الألوان الفاتحة للصباح



إن كنتِ من محبي ارتداء القفاطين ذات الألوان الفاتحة في المناسبات الصباحية، أو في إطلالاتك المختلفة، يمكننا أن نقدم لكِ من وحي دينا أقصبي عدة موديلات، حيث ارتدت قفطانًا بدرجة فاتحة من السماوي المطرز بالزهور الذهبية في المنتصف وعلى الجانبين وأطراف الأكمام لمظهر فاخر للمناسبات، وفي هذه الإطلالة سرَّحت شعرها بأسلوب ذيل الحصان المموج، واعتمدت على المكياج الزهري والإكسسوارات الذهبية لمظهر مثالي، وفي إطلالة أخرى تألقت بقفطان زهري مطرز بالذهبي في الجزء العلوي للتصميم مع أطراف الأكمام لإطلالة أنثوية، وأكملت إطلالتها بحزام ذهبي للخصر، ومن الناحية الجمالية اختارت تسريحة الشعر المنسدل مع المكياج الزهري والأقراط الذهبية الضخمة، وفي إطلالة ثالثة ظهرت بقفطان بلون الباستيل البنفسجي المطرز بالفضي والزهور الحمراء لخيار مميز، وأكملت مظهرها بتسريحة الشعر المموج والمكياج القوي.