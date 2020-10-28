كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تفضل الكثير من الفتيات تطبيق مكياج العيون المشمشي الفاتح بإطلالتهن المتنوعة، إذ يمكن اعتماده في مختلف الأوقات والمناسبات، ويضفي عليهن قدرا من الجاذبية والأناقة.

ولنساعدك على تطبيقه؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" طريقة عمل مكياج عيون مشمشي فاتح، ويطلعك على الأدوات اللازم توافرها لاعتماده والظهور بإطلالة جذابة ومتميزة.



أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياح عيون مشمشي فاتح

مكياح عيون مشمشي فاتح



- برايمر.

- كريم الأساس المناسب لبشرتك.

- كونسيلر.

- ظلال العيون المشمشي.

- ظلال العيون الأبيض.

- الكحل السائل الأسود أو الآيلاينر.

- بلاشر مشمشي.

- ماسكارا سوداء داكنة ويمكن استبدالها برموش صناعية.

- قلم أو بودرة تحديد الحواجب.

- أحمر شفاه من تدرجات اللون المشمشي.

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ثانيا: طريقة عمل مكياج عيون مشمشي فاتح

مكياج عيون مشمشي فاتح



إذا قررتي اعتماد مكياج عيون مشمشي فاتح، فإليك طريقة عمله بالخطوات:

احرصي على تنظيف بشرتك بالماء والغسول المناسب لها وتجفيفها جيدا، قبل البدء في تطبيق المكياج.

جهزي بشرتك لوضع المكياج، بتطبيق البرايمر المناسب لها، لضمان ثبات المكياج لفترة طويلة، وانتظري قليلا حتى تتأكدين من امتصاص البشرة له.

طبقي كريم الأساس المناسب لبشرتك، ويفضل أن يكون بنفس درجة بشرتك أو أغمق قليلا، وقومي بتوزيعه بلطف شديد على كامل وجهك ورقبتك، لتوحيد اللون، وإخفاء أي شوائب أو تصبغات.

طبقي الكونسيلر المناسب لك، ووزعيه جيدا حول منطقة العين لإخفاء الهالات السوداء، ويمكنك تطبيقه أيضا على البقع الداكنة بالوجه والرقبة.

طبقي ظلال العيون المشمشي الفاتح على منطقة الجف العلوي وطية الجفن أيضا.

طبقي ظلال العيون الأبيض على الجفن الثابت أسفل خط الحاجب مباشرة، ليضفي على منطقة العين إضاءة وإشراقا.

باستخدام الأيلاينر؛ قومي برسم عينيك من الأعلى في خط رفيع من زاوية العين الداخلية، ويزداد سمكه تدريجيا، ومديه حتى يصل لخارج العين.

بقلم أو بودرة تحديد الحواجب، قومي برسم حواجبك.

وليكتمل مكياج العيون، طبقي الماسكارا السوداء الداكنة لتكثيف رموشك، ويمكنك استبدالها برموش صناعية.

طبقي البلاشر بدرجة المشمشي، ويمكنك إضافة لمسة هايلايتر من نفس اللون، وقومي بتوزيعه على خدوك بلطف شديد.

حددي الشفاه باللون المشمشي الداكن، ثم ضعي أحمر الشفاه بلون أفتح قليلا، ليناسب اللوك بالكامل.

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