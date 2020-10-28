ماسك الكرز لتوريد البشرة بفعول سحري

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تتأثر البشرة وتفقد نضارتها وحيويتها نتيجة عدة عوامل، وتؤدي أشعة الشمس ونقص الرطوبة وتراكم خلايا الجلد الميتة في كثير من الأحيان إلى فقدان نضارة البشرة، ويُعاني الجلد من الجفاف، فيبدو باهتاً، وقد يصبح متقشراً أو دهنياً بشكل مُفرط عندما يحاول الجلد زيادة الإفرازات الدهنية ليُعوِّض جفاف البشرة.

وكلما زاد إهتمامك ببشرتك، كلما أصبحت أكثر جاذبية وزادت ثقتك بنفسك، لذا، إذا كنت ترغبين ببشرة صحية ومُتوردَّة، وأكثر حيوية، "الخليج 365.نت" اختار لك ماسك الكرز لتوريد البشرة، الذي سيعيد الى بشرتك رونقها المُميَّز، ويُعيد التوهُّج الطبيعي لها؛ نظراً لإحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن، ومُضادات الأكسدة المُغذّية والمُفيدة للبشرة، كما أنَّه عنصر مهم وجيّد لتنظيف وترطيب البشرة؛ إذ يقيها من المشكلات الجلدية، ويعمل على حماية الأنسجة وتجديد الخلايا، ويُعيد النضارة والتورُّد إليها.

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ماسك الكرز لتوريد البشرة ستعجبك النتيجة!

ماسك الكرز لتوريد البشرة ومنحها النضارة والإشراق

يحظى الكرز بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم؛ نظراً لمذاقه الفريد، ويحتوي على خصائص مضادة للأكسدة وغيرها مثل البوليفينول وفيتوستيرول وهي المُرَّكبات المعززة للصحة، كما أنَّه مصدر جيد من الألياف الغذائية والبوتاسيوم والبروتين، والفيتامينات. وفيما يأتي، طرق استخدام الكزر لتوريد البشرة في وصفات طبيعية:



ماسك الكرز والكركم مع العسل

يُساعد ماسك الكرز والكركم في توريد البشرة وترطيبها

يُحارب الكرز الجذور الحُرَّة، ويحدّ من بهتان البشرة، كما يُحافظ على شبابها، ويُزيل البُقع الداكنة التي تُسبّبها حروق الشمس، ويحتوي الكركم على خصائص مُطهِرَّة ومُضادة للأكسدة والإلتهابات تُساعد على جعل الجلد صحيّاً ومتوهّجاً، بالإضافة إلى العسل الذي يُساهم في ترطيب البشرة.



المُكوِّنات:

بضع حباتٍ من الكرز.

رشّة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

تُنزع النوى، وتُهرس حبات الكرز، يُضاف للكرز الكركم والعسل، وتُخلط المُكوِّنات معاً للحصولِ على معجونٍ، ثم يُوضع المعجون على البشرة، ويُترك من 10-15 دقيقة، ثم يُغسل.



ماسك الكرز وعصير الليمون

يتميّز ماسك الكرز والليمون بخصائص فعّالة في توريد البشرة

يُقلّل عصير الكرز من التّصبغات والبُقع الداكنة في البشرة، كما يُفتّح لونها، ويعمل عصير الليمون على تعزيز إنتاج الكولاجين، وبالتالي شدّ الجلد المُترهل، وتجديد نشاط وشباب البشرة، لإحتوائه على الفيتامينات المختلفة وخاصة فيتامين ج.



المُكوِّنات:

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عشر حبات من الكرز.

بضع نقاط من عصير الليمون.

طريقة الإستخدام:

بعد التخلص من نُواة الكرز، قومي بخلطه في الخلاط الكهربائي لمدة دقيقة واحدة، ثم إسكبي الكرز في أناء بعد خلطه مع ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وضعيه في الثلاجة حتى يصبح بارداً جداً ولكن إحذري من أن يصل إلى مرحلة التجمُّد.

وزّعي الخليط على وجهك بأصابعك ليتكوَّن الماسك واتركيه لمدة 20 دقيقة، ثم إغسلي وجهك بالماء البارد.



ماسك الكرز وزيت الزيتون

ماسك الكرز وزيت الزيتون لتجديد خلايا البشرة وتوريدها

يُساهم زيت الزيتون في ترطيب البشرة لغناه بفيتامين E، ومضادّات الأكسدة، ويعمل على إصلاح وتجديد خلايا الجلد، وتغذية البشرة.



المُكوِّنات:

حُفنة من الكرز.

بضع نقاط من زيت الزيتون.

ملعقة طعام من السكّر الأسمر.

طريقة الإستخدام:

إغسلي ثمار الكرز، ثم قومي بنزع بذورها وسحقها بواسطة شوكة، إلى أن تتحول إلى عجينة منسجمة، أضيفي إليها الزيت الزيتون أو زيت اللوز الحلو والسكّر الأسمر، طبّقي المزيج على بشرة وجهك كماسك ودلّكيها، عن طريق إصبعك، بواسطة حركات دائرية لكن لا تدعيه يلامس محيط شفتيك وعينيك، واصلي تدليك بشرتك لمدة دقيقتين إلى 3 دقائق ثم اغسليها بالماء الدافئ.

إحرصي على تطبيق هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً لتحصلي على أفضل النتائج.

فوائد الكزر للبشرة

للكرز فوائد جمالية لا تعد ولا تحصى



يوجد العديد من الفوائِد التي يقدمها الكرز للبشرة، ومن أهمها ما يأتي:

الكرز غني بالفيتامينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم والحديد وحمض الفوليك والألياف، مما يجعله مصدر جيد للحفاظ على بشرة متألقة وصحية.

الإستهلاك اليومي لعصير الكرز يقلل من البقع السوداء ويساعد في تفتيح البشرة. كما إستخدامه لفترات طويلة يساعد في تجديد شباب البشرة.

إدراج عصير الكرز إلى نظامك الغذائي يساعد في علاج حب الشباب، لإحتوائه على فيتامين A، وله خصائص مضادة للجراثيم التي تحارب البكتيريا وتزيل السموم من الدم للتخلص من حب الشباب بشكل فعال.

يحتوي الكرز الأسود أيضاً على بيتا كاروتين، الذي يحمي البشرة من الأشعة فوق البنفسجية الضارة من الشمس والتي يمكن أن تُسبب سرطان الجلد وغيرها من المشاكل.

يُقلل عصير الكرز الحامض من الأكسدة لكبار السن، ويُساعد في مواجهة علامات الشيخوخة.

يحتوي الكرز على الكثير من الماء ليساعد في ترطيب البشرة وجعلها ناعمة ونضرة طوال اليوم

يُستخدم ماء الكرز لتوريد الشفاه بشكل طبيعي وجعل ملمسها ناعماً جداً.

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