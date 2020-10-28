أجمل عطور قديمة فواحة لخريف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 28 أكتوبر 2020 07:44 مساءً - تفضل الكثير من السيدات اعتماد العطور القديمة الفواحة، إذ ترغبن في الحصول على روائح تضفي على إطلالتهن قدرا من الجاذبية والإثارة.

وإذا كنت تبحثين عن عطر يمنحك إطلالة كلاسيكية، يمكنك الاستعانة بهذه القائمة لعطور قديمة فواحة، لتكملي بها إطلالتك الأنيقة في خريف 2020:



1- عطر Narciso Rodriguez For Her EDT

عطر Narciso Rodriguez For Her EDT



يعد من أكثر العطور جاذبية على الإطلاق، ابتكرها رودريجيز في عام 2003، لإطلالة فائقة الأنوثة، كما تمنح من يعتمدها فخامة وسحرا خاصا.

يشمل هذا العطر مزيجا متلألئا من الزهور البيضاء والحمضيات كالبرغموت وزهرة البرتقال والأوسمانثوس، والتي تنتقل إلى رائحة المسك الدافئة والحلوة الجافة من العنبر والفانيليا ونجيل الهند.

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2- عطر Stella McCartney

عطر Stella McCartney



يعد من العطور الزهرية التي تعطي لمسات جريئة ومثيرة، وأهم ما يميزه بأنه يناسب الجميع، ويعد عطرا مثاليا لفصل الشتاء على وجه الخصوص.

ويمزج هذا العطر بين اليوسفي الطازج والفاوانيا البيضاء مع الورد الحسي الأنثوي.



3- عطر L’Eau D’Issey

عطر L’Eau D’Issey



على الرغم من إطلاقه منذ 27 عاما، إلا أنه لا يزال واحدا من أعظم كلاسيكيات عالم العطور، ووُصف بأنه "أيقونة للعطور المعاصرة"، فهي من الروائح الفريدة والخالدة من نوعها، وتناسب الجميع، كما يمكن أن تعتمدها الفتيات بحفلات زفافهن.

وهذا العطر مزيج دقيق وسري من الورد الحسي وزهرة اللوتس المائية الطازجة والزنبق المتلألئ والفاوانيا وخشب الصندل.

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4- عطر L'Artisan Parfumeur Arcana Rosa

عطر L'Artisan Parfumeur Arcana Rosa



يعد أحد العطور المذهلة والقوية لرائحة الورد، إذ يمنح لمسة أنثوية قوية للغاية، بجانب رائحته الناعمة والجميلة.

ويعد العطر مزيجا من الزهور والأعشاب البرية والأخشاب بما في ذلك الورد البلغاري وأرز الأطلس ونجيل الهند والعرعر وخشب الصندل، مما يجعله عطرا ذكوريا وحارا بعض الشيء يمكن أن يرتديه الرجال مثل النساء.



5- عطر NEOM Energy Burst

عطر NEOM Energy Burst



يعد أحد العطور المختلفة، إذ يدخل في تركيبه مكونات طبيعية وعضوية، فهو مصنوع في المملكة المتحدة التي لا تستخدم العطور الاصطناعية أو أي مواد حافظة ، بل تستخدم الزيوت الأساسية النقية فقط.

وهذا العطر مزيج منعش من الجريب فروت والليمون وإكليل الجبل و 14 زيتًا أساسيًا آخر، تم اختياره لإعطاء دفعة سريعة من الطاقة للتركيز وإضفاء الحيوية على العقل.

فإذا كنت تحبين الروائح التي تحتوي على الحمضيات، فهذا هو العطر المناسب لك.

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