منها الجبن والخضراوات.. أغذية تحمي الرئتين من الربو

صحة

أوضحت دراسة حديثة أن الجبن والمكسرات والخضروات الورقية يمكن أن تساعد في علاج أمراض الرئة مثل الربو وانتفاخ الرئتين ونزلات البرد.

وأجريت الدراسة على 6000 شخص، وجدت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من نقص في فيتامينات A و E و D يعانون من مشاكل تنفسية أكثر، حتى عندما تم أخذ عوامل أخرى مثل الوزن والتدخين في الاعتبار.

وأظهرت النتائج أن 33 شخصاً فقط من المشاركين في الدراسة أصيبوا بمشاكل في الجهاز التنفسي.

ويعتقد العلماء أن فيتامين A الموجود في الحليب كامل الدسم والجبن والجزر والخضروات الورقية الداكنة وفيتامين E الموجود في الزيوت النباتية والمكسرات والبذور يعزز جهاز المناعة، بحسب ما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

اغذية تحمى الرئتين من الربو

إليك أبرز الأطعمة التي ينصح أن يتناولها مريض الربو.

التفاح

يحتوي التفاح على مركبات مفيدة المعروفة باسم الفلافونويد، ولهذه المركبات دوراً فعالاً في فتح الشعب الهوائية.

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ولذلك ينصح بتناول التفاح يومياً للوقاية من نوبات الربو.

الفواكه الحمضية

يعتبر فيتامين سي من أهم مضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الرئة وتحميها من التلف، وذلك من خلال محاربة الجذور الحرة.

ويتوفر فيتامين سي في الفواكه الحمضية بنسبة كبيرة، مثل البرتقال والجريب فروت، الكيوي، وبعض الخضروات مثل البروكلي والطماطم.

الجزر

يحتوي الجزر على البيتا كاروتين، بالإضافة إلى بعض مضادات الأكسدة الأخرى.

يتم تحويل البيتا كاروتين إلى فيتامين أ في الجسم، والذي يقلل من حدوث الربو الناجم عن ممارسة الرياضة.

ولا يقتصر البيتا كاروتين على الجزر، بل يتوفر في المشمش، الفلفل الأخضر، والبطاطا الحلوة.

القهوة

يساعد الكافيين في تحسين وظيفة مجرى الهواء لمدة تصل إلى أربع ساعات بعد استخدامها.