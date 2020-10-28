تخطت 36 ألف جنيه.. سعر حقيبة يد إلهام شاهين في الجونة

لايف ستايل

تتنافس العديد من الفنانات على السجادة الحمراء بالدورة الرابعة من مهرجان القاهرة السينمائي، من خلال إطلالاتهن وملابسهن، واختيارهن الدقيق لما يشكل الظهور النهائي.

وخطفت الفنانة إلهام شاهين، الأنظار في اليوم الخامس من مهرجان الجونة السينمائي بإطلالة مختلفة، حيث ارتدت فستانا بلون الأوف وايت من الستان، متعدد الأدوار، منقط باللون الأسود، مع كارديجان شفاف بنفس اللون.

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واعتمدت الفنانة على حقيبة سوداء برسمة النحلة المعدنية واستراسات لامعة، بتوقيع العلامة التجارية الشهيرة "جوتشي"، وبالبحث عن سعر الحقيبة جاء 2300 دولار، بما يعادل أكثر من 36 ألف جنيه مصري.

مهرجان الجونة

انطلق حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، يوم الجمعة الماضي، وحرصت إدارته على تكريم الفنان محمود رضا، من خلال عرض استعراض مستوحى من تصميم رقصاته وفرقته الشهيرة، التي كانت حققت نجاحا كبيرا، وأسهمت في الحفاظ على التراث المصري، وقدم الاستعراض خلال حفل الافتتاح ابنته الفنانة شيرين رضا.

ووجهت إدارة المهرجان، الدعوة إلى عدد كبير من الفنانين من أجل حضور الدورة الجديدة، من بينهم: أحمد السقا، تامر حسني، محمد هنيدي، يسرا، محمد رمضان، خالد الصاوي، أصالة، إلهام شاهين، نيللي كريم، خالد النبوي، لبلبة، أحمد داود، روجينا، أشرف زكي، جومانا مراد، محمد جمعة، سلوى خطاب، ريهام عبدالغفور، هالة صدقي، جميلة عوض، نجلاء بدر.

ومن ضمن قائمة الحضور، ياسمين صبري، أمينة خليل، ميريهان حسين، غادة عادل، دينا الشربيني، لقاء الخميسي، عمرو سعد، محمد ثروت، أحمد فتحي، نضال الشافعي، وفاء عامر، مريم حسن، رزان مغربي، محيي إسماعيل، بسمة، أحمد رزق، مي سليم، هبة مجدي، ريم مصطفى، إنجي المقدم، آيتن عامر، سمير صبري، هاني رمزي، صبري فواز، أروي جودة، كريم قاسم، أحمد حاتم، محمد فراج ونيقولا معوض وأصيل عمران واستيفاني صليبا.