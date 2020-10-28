شكرا لقرائتكم خبر عن هناك أشخاص لايصابون ب"كرورنا" والعلم عاجز عن التفسير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 28 أكتوبر 2020 أعلن مديرمعهد باستور لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة،أريج توتوليان، أن هناك مجموعة من البشر لا يصابون بمرض "كوفيد-19" حتى مع تكرار اتصالهم بالمصابين. وأضاف مدير المعهد العلمي الفرنسي الشهير" لا يمكن تفسير الأمر ومازلنا غير قادرين على صياغة وتحديد المؤشرات البيولوجية التي توفر هذه المقاومة". ونقلت "روسيا اليوم" عن توتوليان قوله "حقيقة وجود مجموعة معينة من الناس، لا يصابون بالمرض على الرغم من تكرار اتصالهم بالمصابين الذين يحملون العدوى، هو أمر حقيقي واقع".

يذكر أنه سبق أن أعلن، عن وجود أشخاص يحملون طفرات جينية معينة لا يصابون بـ "كوفيد -19"، في حين ورثة إنسان نياندرتال يصابون بالشكل الحاد منه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | هناك أشخاص لايصابون ب"كرورنا" والعلم عاجز عن التفسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.