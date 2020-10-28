الامارات | صور..سيد سيما.. مصري شغوف بالمركبات يجمع أكثر من 100 سيارة قديمة

شكرا لقرائتكم خبر عن صور..سيد سيما.. مصري شغوف بالمركبات يجمع أكثر من 100 سيارة قديمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - منذ 55 عاما مضت، بدأ سيد سيما (70 عاما) يجمع السيارات القديمة ويشتريها بأسعار زهيدة تقديرا منه لجمالها ونُدرتها. وبعد أكثر من نصف قرن أصبح سيما يملك الآن أكثر من 100 سيارة قديمة يعود تاريخ صنع أقدمها إلى 120 عاما، وهي أوبورن موديل عام 1900 واشتراها في ثمانينيات القرن الماضي.

وما زال سيما مفتونا بالطريقة التي تعمل بها السيارات القديمة، من محركاتها وعداداتها إلى سرعتها والطريقة التي تعمل بها مكابحها. ويشارك سيما شغفه الغريب ابنه أيمن (38 عاما)، حيث نشأ على مشاهدة الأفلام التي ظهرت فيها ذات السيارات التي يملكها والده حاليا.

وقال أيمن" أنا اتولدت لقيت نفسي عايش جوه العربيات القديمة، لقيت والدي شغال في الحاجات دي، فبدأت إن أنا أحب أشكال العربيات القديمة. بدأت أُعجب بشكلها وبحلاوتها وبجمالها".

ويحتفظ سيما وابنه أيمن بالسيارات في صالة بمدينة الإنتاج الإعلامي في مصر، حيث يستأجر المخرجون تلك التحف لتظهر في برامج وأفلام خاصة بحقبة تاريخية معينة. وقال سيما إن من بين الشخصيات الشهيرة، التي يملك حاليا سيارات كانت مخصصة لها، الرئيس المصري الراحل أنور السادات، الذي لديه حاليا سيارته الرئاسية الشيفورليه إمبالا سوداء اللون موديل عام 1975. ولم يكشف سيما عن اسمه الحقيقي قائلا إنه منذ طفولته يُلقب بسيد سيما.

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